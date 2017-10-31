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Молдова трудовая – между нищетой и миграцией

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Общество
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Молдова трудовая – между нищетой и миграцией: куда податься жителям нашей страны в поисках лучшей жизни

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Более 40 работодателей из Молдовы и Румынии предлагают около 1700 рабочих вакансий на проходящей во вторник и среду в Кишиневе, в Национальном дворце, ярмарке вакансий.

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Кого хотят на работу?

Предложения работы касаются преимущественно сфер финансов, бухгалтерии, маркетинга, информационных технологий, здравоохранения, охраны и строительства.
Несмотря на то, что уровень инфраструктуры и объема рабочих мест в нашей стране оставляет желать лучшего, свободные рабочие места, тем не менее, есть, и работодатели находятся в перманентном поиске новых сотрудников.

Соискатели мест труда стараются не пропускать обновления на профильных сайтах, где предлагают вакансии.

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Беглый обзор таких порталов дает возможность сделать вывод, что в Молдове чаще всего на работу хотят взять работников автосервиса, кухни, менеджеров по работе с клиентами, водителей и экспедиторов, строителей, продавцов, кассиров и разнорабочих.

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Сколько готовы платить?

Знакомство с политикой оплаты труда в Молдове наводит на невеселые мысли. Максимум оклада по упомянутым здесь профессиям составляет примерно 7,5 тысячи леев. Но это, как правило, в исключительных случаях. Обычно же работодатель готов дать не больше трех-четырех тысяч леев. Это с учетом пятидневной, а то и шестидневной рабочей недели. Количество же трудовых часов на практике особо не измеряется — тот, кто нашел хорошее место, готов вкалывать сверхурочно, лишь бы его не потерять. И работодатели, по признанию многих наемных работников, ради экономии собственных средств не упускают возможности пользоваться этим обстоятельством как им заблагорассудится.

Почему не хватает?

В Молдове месячный прожиточный минимум составляет в среднем 866,3 лея на человека. А среднемесячная зарплата в экономике составляет сегодня пять тысяч 429,9 лея, покрывая прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2,7 раза. В принципе, на хлеб с майонезом, как говорится, хватает. Правда, только если ты живешь один. А если на твоем обеспечении неработающие члены семьи, пенсионеры и дети, то в итоге денег действительно остается только на хлеб и сравнительно недорогой майонез.

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Куда податься?

Многих это положение вещей, конечно же, не устраивает. Особенно молодых — им хочется пожить если не на полную катушку, то хотя бы так, чтобы потом не стыдно было вспоминать лучшие годы жизни.

Бизнес "на голых камнях" не откроешь — нужны деньги, причем, как показывает практика, не только на официальные вложения, но и на взятки многочисленным чиновникам. Брать кредиты в банках хочет далеко не каждый, опасаясь закладывать собственное имущество под проект в стране дикого капитализма, коей сегодня является Молдова.
Многие выбирают эмиграцию, постоянную или временную.

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А ведь в Молдове, по данным Нацбюро статистики, численность постоянного населения на 1 января 2017 года составляла 3 миллиона 551 тысяч человек, сократившись на 6,7 тысячи по сравнению с тем же периодом 2014 года.

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Большинство из тех, кого не досчитались, ищут лучшей доли в других странах. Одни устраиваются по личным связям, другие прибегают к объявлениям. Чаще всего вакансии в интернете, касающиеся мигрантов, — это предложения о сезонной работе на стройке и в сельском хозяйстве.

Те же граждане Молдовы, которые попали на сезонные работы за рубежом, подчас оказываются во временном рабстве. Их перебрасывают с одного фронта работы на другой, часто при этом недоплачивая, а порой и вовсе не давая никакой зарплаты. И это еще более хороший вариант. Доверчивые молодые женщины, например, могут "загреметь по полной" — в труженицы публичных домов.

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Женщины молодого и среднего возраста устраиваются за границей чаще всего экономками, ухаживают за больными. Как видно, вся эта работа — для низкоквалифицированного персонала, так как по специальности в развитых странах устраиваются преимущественно свои граждане.

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Есть и те, кто пытается пойти другим путем. В России, например, действует государственная программа переселения — так каждый регион-участник программы предлагает свои вакансии по тем специальностям, где недобор. Тут есть возможность и для хороших врачей, педагогов, менеджеров высшего и среднего звена и т.д. Но жить эти люди будут не в Москве или Санкт-Петербурге, а в провинции. Причем спектр расселения велик — от Брянской области до Магаданской и Сахалина. Зато вскоре можно получить гражданство, тем более, что готовящийся в Госдуме законопроект заметно упростит условия приобретения российского паспорта.

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Что ж, и этот вариант за неимением других — едва ли не самый удобоваримый. Правда, как признаются многие "невозвращенцы", хоть через пять, хоть через 10 лет их все равно тянет на Родину. Немало наших соотечественников, зарабатывающих за границей, постоянно поглядывают в сторону родной страны — не изменилась ли там ситуация к лучшему, не появились ли новые рабочие места с хорошим окладом? И каждый третий, уверены эксперты, готов в этом случае вернуться домой, чтобы жить и работать на родной земле.

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Теги:
зарплата, миграция, работа, вакансии, трудоустройство, Молдова, Россия
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