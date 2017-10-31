В Молдове выпал первый снег

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В Румынии во всю бушует зима. В некоторых регионах страны-соседки слой снега достиг десятков сантиметров.
Спасатели в румынском Арджеш предупреждают об опасности схода лавин на горном массиве Фэгэраш. Слой снега, выпавшего там за последние дни, достиг 40 сантиметров. В некоторых частях Трансфэгэрашского шоссе образовались трехметровые снежные заносы. Все трассы в горной зоне Арджеша закрыты, сообщают местные СМИ.
Как сообщает ro.sputnik.md, со среды погода в Румынии улучшится.
"Осадков будет меньше, а ветер ослабеет. В горах — метели. Ожидается осадки в виде снега и мокрого снега, по крайней мере в горах (…) Утром будет очень морозно… Хорошей новостью является то, что в течение последующих нескольких дней температура будет выше", — заявила исполнительный директор Национальной метеорологической администрации Флоринела Джорджеску.
В Молдове между тем выпал первый снег. Правда, увидеть его смогли немногие. Однако в соцсетях пользователи начали делиться сообщениями о первом снеге.
"Уже сегодня и даже вчера сыпал немного снег, но он был очень-очень слабый. В слоях, где формируются осадки, зарегистрированы отрицательные температуры, поэтому уже сегодня можно было видеть снежок", — сообщили Sputnik в Госгидрометеорологической службе республики.
В ночь на среду, 1 ноября, прогнозируется на севере Молдовы столбики термометров покажут —2..+1 градусов по Цельсию, в центре страны — от —1 до +2, а на юге — 0..+3.
Днем по стране ожидается в среднем +6..+11. Порывистый ветер, местами до 15-20 метров в секунду и лишь в первой половине дня.
Снижение скорости ветра будет сопровождаться установлением комфортной температуры, близкой к норме. В дальнейшие дни ожидается потепление до +9..+15 днем.