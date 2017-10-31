22:06 31 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Снег

В Молдове выпал первый снег

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Общество
Получить короткую ссылку
57011

Пока в соседней Румынии метели, в Молдове выпал первый снег: что еще обещают молдавские синоптики

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В Румынии во всю бушует зима. В некоторых регионах страны-соседки слой снега достиг десятков сантиметров.

S-a asternut prima zapada 😍 #specialmoments #bran #cazarebran #zapada #snow

Публикация от Hotel La Dolce Vita Bran (@hotelladolcevita) Окт 31 2017 в 5:43 PDT

Спасатели в румынском Арджеш предупреждают об опасности схода лавин на горном массиве Фэгэраш. Слой снега, выпавшего там за последние дни, достиг 40 сантиметров. В некоторых частях Трансфэгэрашского шоссе образовались трехметровые снежные заносы. Все трассы в горной зоне Арджеша закрыты, сообщают местные СМИ.

#zapada #primazi #snow #firstday #iphone7plus #brasov @intelro @claudescuu

Публикация от!nteL (@intelro) Окт 30 2017 в 4:52 PDT

Как сообщает ro.sputnik.md, со среды погода в Румынии улучшится.

Лидия Трещило
© Photo: Лидия Трещило
Трещило: в Молдове ожидается ослабление ветра и потепление

"Осадков будет меньше, а ветер ослабеет. В горах — метели. Ожидается осадки в виде снега и мокрого снега, по крайней мере в горах (…) Утром будет очень морозно… Хорошей новостью является то, что в течение последующих нескольких дней температура будет выше", — заявила исполнительный директор Национальной метеорологической администрации Флоринела Джорджеску.

В Молдове между тем выпал первый снег. Правда, увидеть его смогли немногие. Однако в соцсетях пользователи начали делиться сообщениями о первом снеге.

Статус в Facebook о первом снеге в Молдове
© Facebook / Андрей Саенко
Статус в Facebook о первом снеге в Молдове

"Уже сегодня и даже вчера сыпал немного снег, но он был очень-очень слабый. В слоях, где формируются осадки, зарегистрированы отрицательные температуры, поэтому уже сегодня можно было видеть снежок", — сообщили Sputnik в Госгидрометеорологической службе республики.

Статус в Facebook о первом снеге в Молдове
© Facebook / Radu Tatarencu
Статус в Facebook о первом снеге в Молдове

В ночь на среду, 1 ноября, прогнозируется на севере Молдовы столбики термометров покажут —2..+1 градусов по Цельсию, в центре страны — от —1 до +2, а на юге — 0..+3.

Днем по стране ожидается в среднем +6..+11. Порывистый ветер, местами до 15-20 метров в секунду и лишь в первой половине дня.

Снижение скорости ветра будет сопровождаться установлением комфортной температуры, близкой к норме. В дальнейшие дни ожидается потепление до +9..+15 днем.

По теме

Ожидать ли в Молдове снега в октябре: что говорят синоптики
На Молдову движется резкое похолодание: быть ли снегу
Теги:
прогноз погоды, снегопад, снег, зима, Молдова, Румыния
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Саласпилский мемориальный ансамбль
    Неудобная история

    Полвека назад, 31 октября 1967 года, в латвийском Саласпилсе на месте бывшего фашистского концлагеря был торжественно открыт мемориальный комплекс.

  • Учения Железный волк 2017
    Отстрелялись

    Учения НАТО "Железный волк-2", в которых принимали участие более 2 тысяч военнослужащих альянса, завершились в Литве

  • Криминалисты работают на месте стрельбы на площади Свободы в Таллинне
    Стрельба на поражение

    В центре Таллина полиция застрелила вооруженного ножом мужчину – руководство силовиков считает применение оружия обоснованным.

  • Участок границы Беларуси и России на трассе М1
    Одна виза на двоих

    Беларусь и Россия должны подписать документ о взаимном признании виз до конца года – это позволит "снять угрозу" временных погранпостов на границе.

  • Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
    В ожидании безвиза

    Российская сторона не исключает возможности введения безвизового режима для граждан Грузии, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

  • Отдых туристов в Абхазии
    Как море назовешь…

    Абхазский ученый предлагает переименовать Черное море – по его мнению это противоестественное название, поскольку в шторм любое море становится черным.

  • Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото из архива
    Есть, что обсудить

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, о чем будут говорить российский, иранский и азербайджанский лидеры на встрече в Тегеране.

  • Заседание межправительственного Евразийского совета. Тигран Саркисян
    Больше власти!

    Полномочия Евразийской экономической комиссии должны быть расширены, считает председатель ЕЭК Тигран Саркисян.

  • Калькулятор, архивное фото
    Миллионы на алфавит

    Министр культуры и спорта Казахстана озвучил затраты, которые потребуются на внедрение казахского алфавита в новой латинской графике.

  • Мука. Архивное фото
    Мука вне политики

    В Кыргызстане могут начаться проблемы с производством муки, которая мололась, в том числе, и из казахстанского зерна. И в этом нет никакой политики.

  • Машина скорой помощи, архивное фото
    Скорбный список

    Посольство Таджикистана в России установило личности четырех из пяти граждан республики, погибших в понедельник в ДТП в Саратовской области.

  • Первый президент Узбекистана Ислам Каримов с дочерью
    Петр третий

    Научно-просветительский комплекс Ислама Каримова опубликовал биографию первого узбекского лидера, согласно которой, у него помимо двух дочерей был еще и сын Петр.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Дружбе крепнуть

    Президент Анатолий Бибилов подписал закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Донецкой народной республикой.

  • Саласпилский мемориальный ансамбль
    Неудобная история

    Полвека назад, 31 октября 1967 года, в латвийском Саласпилсе на месте бывшего фашистского концлагеря был торжественно открыт мемориальный комплекс.

  • Учения Железный волк 2017
    Отстрелялись

    Учения НАТО "Железный волк-2", в которых принимали участие более 2 тысяч военнослужащих альянса, завершились в Литве

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Волны Черного моря в поселке Прибрежный в Крыму
Международный день Черного моря
Юрий Белкин установил абсолютный мировой рекорд, подняв 440 кг
Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов
Черное море
"Богатства" Черного моря - военные базы и подводный мир

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться