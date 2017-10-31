Референдум по отставке Киртоакэ: подготовка на финишной прямой

Подготовка к проведению в молдавской столице референдума по отставке мэра Дорина Киртоакэ входит в финальную стадию

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Местный референдум по отзыву с поста генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ состоится менее, чем через три недели. Подготовка к этому событию вступает в финальную стадию.

С чего все началось?

Выдача подписных листов для проведения местного плебисцита и сбор подписей в поддержку инициативы по отставке Киртоакэ начались 11 мая. Спустя почти полтора месяца суд столичного сектора Буюкань вынес решение о соблюдении всех норм по сбору подписей для проведения референдума. Позже Апелляционная плата Кишинева подтвердила законность такого вердикта первой инстанции.

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В середине сентября муниципальный совет молдавской столицы принял решение о том, что голосование следует провести 19 ноября. Эту инициативу 19 сентября поддержала Центральная избирательная комиссия страны. После этого началась подготовка к проведению референдума.

В октябре члены Центральной избирательной комиссии проголосовали за создание избирательного округа для проведения местного референдума. Его границы соответствуют границам административно-территориальной единицы, предусмотренным законом об административно-территориальном делении Республики Молдова.

Уголовное преследование Киртоакэ

Решения, вызывающие многочисленные вопросы, стали одной из причин появления инициативы о проведении референдума по отставке столичного градоначальника.

Более того, 25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней, который неоднократно продлевался.

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Первоначально следствие сообщало, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару выдвинули 12 июля. Таким образом, в настоящее время речь идет уже о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция.

Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

В настоящее время дело находится на рассмотрении судебной инстанции. Более того, уже был сменен рассматривающий данное дело судья.

Программа подготовки референдума

Центризбирком ранее утвердил смету расходов на организацию и проведение местного референдума. На это потребуется 8 миллионов 910,64 тысячи леев.

Согласно утвержденной программе, до 3 ноября Центризбирком должен утвердить текст и тираж бюллетеней для голосования. Текст вопроса, который вынесут на референдум, будет указан на государственном и русском языках. Изначально предполагалось, что звучать он будет следующим образом: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?".

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Напечатать бюллетени должны до 16 ноября.

Кроме того, с 4 по 18 ноября в электоральное бюро избирательного участка можно подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Также до 18 ноября у каждого жителя муниципия есть возможность проверить правильность составления избирательных списков

В день голосования, 19 ноября, до 15.00 будут приниматься заявления для голосования на дому от тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок.

Согласно установленной программе, избирательные участки откроются 19 ноября в 07.00 и будут работать до 21.00, а, в случае необходимости, на два часа дольше. Каждые три часа в Центризбирком будут передавать данные о ходе голосования.

Подсчет голосов должен быть завершен в течение 18 часов после закрытия избирательного участка. Затем протокол передают в ЦИК.

До 21 ноября Центризбирком должен представить окончательные итоги местного референдума, а до 23 ноября – передать в Апелляционную палату отчет о проведении плебисцита.

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Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.

При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

В случае отзыва Киртоакэ с должности примара, весной 2018 года в Кишиневе могут пройти местные выборы.