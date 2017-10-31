НПО: Нынешняя версия соглашения по Днестру выгодна только энергетикам

ТИРАСПОЛЬ, 31 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Заключение Соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергокомплекса в том виде, в каком оно сегодня подготовлено к подписанию правительствами Республики Молдова и Украины, грозит крайне негативными последствиями. С таким заявлением выступило сообщество неправительственных экологических организаций стран бассейна Днестра в рамках пятого форума НПО, проходившего в Тирасполе параллельно с международной конференцией, посвященной проблемам бассейна реки Днестр.

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"В заявлении выражена большая озабоченность в отношении нынешнего содержания соглашения. Главным образом, с точки зрения его функционирования и нанесения ущерба экосистемам Днестра. Мы считаем, что в таком виде оно не может быть принято в этом году и нуждается в длительной доработке для того, чтобы учесть экологические интересы Днестра и населения его берегов", — рассказал корреспонденту Sputnik директор Международной ассоциацией хранителей реки "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий.

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По его словам, в Молдове принят национальный Закон о воде, в Украине — изменения в Водный кодекс, и оба эти документа переводят управление водными ресурсами на бассейновый принцип. Кроме того, обе страны приняли на себя обязательства внедрять европейскую политику через Водную рамочную директиву и другие документы, которые они обязаны привести в соответствие с Соглашением об ассоциации.

"Подход правильный. Но насколько эти принципы, которые принимают государства на законодательном уровне, будут внедрены — для меня большой вопрос. Все, что касается механизма внедрения, в наших странах работает плохо", — отметил Тромбицкий.

Как рассказывает эколог, принципы интегрированного управления водными ресурсами заключаеются в том, что все водопользователи должны иметь равные права на использование воды и на положительный эффект от этого, однако на деле получается сильный перегиб в сторону интересов энергетиков.

"Энергетики практически доминируют в бассейне Днестра, а все остальные пользователи находятся в подвешенном состоянии. Цены на питьевое энергоснабжение будут расти, а гидроэнергетики будут выигрывать. Баланс интересов, который провозглашен многими международными документами, цитируется, но не выполняется", — подчеркнул он.

Одностороннюю выгоду энергетиков в нынешнем варианте соглашения отметила и председатель экологического клуба "Край", член Национального экологического центра из Тернопольской области Украины Галина Процив.

"Водные ресурсы должны использоваться рационально и при подписании соглашения должны быть учтены интересы всех сторон — и населения, и хозяйств, которые используют воду. У нас есть свой план, мы будем предлагать осуществлять процесс более публичного обсуждения проекта этого соглашения, чтобы были учтены и наши предложения", — заявила она.

Процив обратила внимание на то, что действие большого Днестровского гидроэнергетического комплекса, сколько он существует, нанесло огромный ущерб всей природе Молдовы и Украины.

"Это большая раковая опухоль, и если она не будет локализована, существует большой риск, что в бассейне Днестра проблемы будут усугубляться и влиять на состояние здоровья людей, которые проживают на этих территориях. А продолжение строительства новых ГЭС приведет к полному отсутствию взаимодействия между всеми клетками организма под названием Днестр и в итоге к нехватке питьевой воды", — подчеркнула она.

В качестве резюме в заявлении, озвученном НПО, предлагается правительствам Молдовы и Украины отказаться от "пакетного" принципа и обеспечить экспертным группам возможность тщательной доработки и согласования проекта соглашения таким образом, чтобы оно стало действительным механизмом обеспечения интересов населения бассейна Днестра и его экосистем.

"При этом обеспечение прозрачности и участие общественности должны стать непременным условием доработки. Наше заявление — не проявление экологического экстремизма и не преувеличение грозящей опасности, а констатация реальных последствий однобокой политики в интересах очень ограниченного круга людей в обеих странах", — сказано в документе.

Организатором конференции и форума в очередной раз выступила Международная ассоциация хранителей реки "Eco-TIRAS" при поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове и Федерального министерства окружающей среды Германии в рамках совместного проекта Независимого института экологических проблем (Берлин) и "Eco-TIRAS" (Молдова).