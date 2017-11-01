Когда в Молдове изменится погода: точный прогноз на 2 и 3 ноября

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 1 ноября, на территории всей страны ожидается ветренная погода, будет ясно, температура воздуха составит + 7 + 9 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 8 С в Кишиневе и + 9 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —745 мм.рт.ст. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем + 7 С днем, а ночью +4 С.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Ветер усиливается: точный прогноз погоды в Молдове на 1 и 2 ноября

В центре республики ожидается от +7 до + 8 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 9 градусов днем и +5 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в четверг, 2 ноября, и в пятницу, 3 ноября, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне + 7 + 9 С. Постепенно шквалистый ветер стихнет.

Праздники

На Руси Иванов день был известен проводами осени и встречей зимы. В православной церкви отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, которого считают покровителем болгар. Однако славяне всегда молились ему 1 ноября. Согласно историческим сведениям, Иоанн Рыльский проживал примерно в IX веке, и его родители, благочестивые сельские жители, очень рано умерли.

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Иоанну пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно, и длительное время он работал пастухом. Однажды Иоанн потерял корову с теленком, за что был сильно избит своим хозяином. Тогда Иоанн обратился к Богу и в молитве просил его помочь найти пропажу.

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Произошло чудо: Иоанн увидел корову с теленком на другом конце реки, а затем самостоятельно перенес их через водоем и вернул хозяину.

Последний, увидев это, щедро наградил юношу.

Народные традиции

Известно, что 1 ноября начинается последний осенний месяц. Крестьяне отмечали, что день становится очень коротким, а ночью порой бывают заморозки.

Говорили, что именно в ноябре бывает наибольшее количество осенних туманов.

1 ноября анализировали природные явления и пытались предугадать по ним погоду на ближайшие дни и месяцы.