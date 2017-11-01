В Молдове с 1 ноября водители должны ездить днем с включенными фарами

С 1 ноября по 31 марта водители республики обязаны ездить в дневное время с включенным ближним светом фар

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Все молдавские автомобилисты знают, что с сегодняшнего дня они обязаны при дневной езде включать ближний свет фар.

"Для привлечения внимания других участников дорожного движения и с целью обозначения движущихся транспортных средств ближний свет фар в дневное время должны включать водители всех транспортных средств в период с 1 ноября по 31 марта включительно", — говорится в тексте правил дорожного движения.

Как отмечают в правоохранительных органах, осенне-зимний период характеризуется неустойчивыми погодными условиями.

© Sputnik/ Vladimir Pesnya Когда в Молдове водителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю

Дожди и туманы снижают видимость на дорогах, что повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Ближний свет" зимой спасает от попадания на "тот свет">>>

Включенный ближний свет фар, как полагают в полиции, позволяет сократить число аварий на дорогах.

Что касается "зимней резины", то четкой привязки смены летней резины к какой-либо дате, например, 1 ноября или 1 декабря, нет.

По правилам дорожного движения, если на дороге есть снег или лед, то автомобилисты должны поменять летнюю резину на зимнюю.

Если шины не соответствуют погоде, полагается штраф.