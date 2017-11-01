Полиция предупредила об опасности на одной из улиц Кишинева

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. На сутки движение транспорта на одной из центральных улиц Кишинева приостановят. Речь идет об участке улицы 31 Августа 1989 года на отрезке улиц Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. Ограничение будет действовать с 23.00 среды, 1 ноября, до 23.00 четверга, 2 ноября. В указанный период пройдут работы по обрезке деревьев.

"Национальный инспекторат по патрулированию просит водителей следовать дородным знакам и соблюдать указания патрульной инспекции. Пешеходам рекомендуется избегать этот участок дороги для того, чтобы не произошло плачевных инцидентов", — сообщили в пресс-службе.

Как ранее заявил глава Ассоциации "Зеленого хозяйства" Елиферий Харуца, планируется почистить 58 деревьев, а два, которые уже высохли, вырубить. По его словам, троллейбусы скорее всего перенаправят на улицу Матеевича, а микроавтобусы временно поедут по улице Букурешть.