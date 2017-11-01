В Молдове могут запретить маршрутки

Страна маршруток: грузовые микроавтобусы, переоборудованные для перевозки пассажиров, будут запрещены Молдове с 2020 года

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Молдова, известная рассекающими по улицам городов, маршрутками, которые почти всегда переполнены пассажирами, может распрощаться практически с 70% единицами этого вида транспорта. Грузовые микроавтобусы, переоборудованные для перевозки пассажиров, будут запрещены Молдове, с 1 сентября 2020 года. В частности, авторы законопроекта предложили снять с эксплуатации этот вид транспорта с июня этого года.

"К сожалению, транспортники были не готовы к таким изменениям", — заявил один из авторов законопроекта Сергей Сырбу, предложивший продлить время эксплуатации переоборудованных маршруток на три года, сообщает sputnik.md.

Согласно статистике, 70% всех единиц пассажирского транспорта переоборудованы. "Если не изменить сроки, то 70% общественного транспорта будет заблокировано и не будет возможности его заменить", — добавил депутат.

Согласно поправкам в Кодекс автомобильного транспорта, перевозка пассажиров за оплату запрещается в грузовых автомобилях, переоборудованных в общественный транспорт. Эта норма вступит в силу с 2020 года.