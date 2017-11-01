Молдаване и румыны будут вместе патрулировать границу

Контроль госграницы на двоих: на молдавско-румынской границе появятся смешанные группы по патрулированию

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Генеральные инспектораты пограничной полиции при МВД Молдовы и Румынии будут проводить совместное патрулирование все территории государственной границы. Правительство приняло решение инициировать переговоры по заключению соответствующего протокола.

© Sputnik/ Samvel Sepetchian Ограничения на границе с Румынией: что говорят в молдавской таможне

В кабмине считают, что деятельность смешанных групп по патрулированию значительно повысит потенциал для обеспечения безопасности на молдавско-румынской границы. Специалисты обращают внимание, что данная мера позволит более эффективно предотвращать трансграничные правонарушения, в частности контрабанду и незаконную миграцию. Смешанные группы будут работать на территории в десяти километрах от пограничной линии на территории обоих государств.

Власти Молдовы и Румынии проводят скоординированное патрулирование на реке Прут с 2012 года. Наша страна осуществляет совместное патрулирование и на государственной границы с Украиной.