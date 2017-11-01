На молдавско-украинской границе будет проводится совместный контроль

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы на заседании в среду утвердило Соглашение с кабмином Украины о совместном контроле на молдавско-украинской границе.

Премьер Молдовы Павел Филип и глава правительства Украины Владимир Гройсман подписали 6 октября в Кишиневе соглашение об открытии совместных КПП на молдавско-украинской границе.

Как указано в решении правительства Молдовы, соглашение сроком на пять лет предусматривает проведение совместных проверок людей, транспортных средств, товаров на пунктах пропуска Крива-Мамалыга, Ларга-Келменцы, Бричаны-Россошаны, Первомайск-Кучурган, Паланка-Маяки-Удобное и Джурджулешты-Рени.

"Цель заключения соглашения – обеспечение безопасности на совместном участке границы, обеспечение национальной безопасности, общественного порядка, экономического благосостояния сторон, предотвращение и борьба с трансграничной преступностью и международным терроризмом", — говорится в тексте решение кабмина.

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Действие указанного соглашения автоматически продлевается на пять лет, если ни одна из сторон письменно не уведомила другую о намерении приостановить его действие. В таком случае, соглашение перестанет действовать через шесть месяцев после поступления соответствующего уведомления.

На КПП Первомайск-Кучурган будут облагаться таможенной пошлиной и контролю только транспортные средства и товары в рамках внешних экономических операций по экспорту и реэкспорту.

Юрлица, которые будут проходить таможенные процедуры на указанном КПП, вправе попросить выдать преференциальных сертификатов происхождения при экспорте товаров. Это, как объяснил министр финансов Октавиан Армашу, позволит сократить время оформления документов.