Граждан Молдовы предупредили о телефонных мошенниках

Как не попасть на удочку преступников: один из мобильных операторов Молдовы предупреждает о телефонных мошенниках

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Один из молдавских мобильных операторов предупредил своих клиентов о новых попытках мошенничества. В частности, компания обратила внимание на то, что не следует отвечать и перезванивать на незнакомые иностранные номера.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Полиция предупреждает: мошенники маскируются под соцработников

"Внимание. Новые попытки мошенничества. Избегайте отвечать или перезванивать на незнакомые иностранные номера. Есть риск потерять деньги со счета", — отмечено в сообщении оператора.

За последний год многие граждане нашей страны смогли прочувствовать на себе работу телефонных мошенников. То приходили фейковые sms-сообщения о получении заказного письма, то о невыплаченных налогах, которые, на самом деле, прислали мошенники.