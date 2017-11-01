В Кишиневе вокруг Органного зала спилили многолетние ели

В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели, которые росли там не один десяток лет

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В ходе ремонта Органного зала рабочие с помощью спецтехники приступили к спилу многолетних елей, росших вокруг этого исторического здания.

Корреспондент Sputnik и другие граждане стали очевидцами этих действий.

© Photo: Очевидец В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели

Напомним, что реконструкция кишиневского Органного зала осуществляется при финансовой поддержке правительства Румынии в размере одного миллиона евро, предоставленного в декабре 2014 года.

В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели © Sputnik/ Николай Костыркин

В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели © Sputnik/ Николай Костыркин

В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели © Sputnik/ Николай Костыркин

В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели © Sputnik/ Николай Костыркин 1 / 4 © Sputnik/ Николай Костыркин В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели

Здание было построено в 1911 году по проекту Михаила Чекеруль-Куша, а в последний раз ремонтные работы в нем проводились в 1978 году. Прежде в нем располагался городской банк, а портик главного входа украшала статуя Меркурия >>>