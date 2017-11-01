В Кишиневе вокруг Органного зала спилили многолетние ели

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В ходе ремонта Органного зала рабочие с помощью спецтехники приступили к спилу многолетних елей, росших вокруг этого исторического здания.
Корреспондент Sputnik и другие граждане стали очевидцами этих действий.
Напомним, что реконструкция кишиневского Органного зала осуществляется при финансовой поддержке правительства Румынии в размере одного миллиона евро, предоставленного в декабре 2014 года.
- В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели© Sputnik/ Николай Костыркин
- В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели© Sputnik/ Николай Костыркин
- В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели© Sputnik/ Николай Костыркин
- В Кишиневе вокруг Органного зала пилят ели© Sputnik/ Николай Костыркин
Здание было построено в 1911 году по проекту Михаила Чекеруль-Куша, а в последний раз ремонтные работы в нем проводились в 1978 году. Прежде в нем располагался городской банк, а портик главного входа украшала статуя Меркурия >>>