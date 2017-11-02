В Приднестровье нашли способ заставить алиментщиков платить

ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские депутаты одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий приструнить родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов. По словам автора законодательной инициативы, депутата Александра Щерба, основанием для ее появления послужили многочисленные обращения избирателей, которые не могли взыскать с бывших супругов алименты даже при наличии судебного решения, поскольку "уклонисты" ссылались на отсутствие работы.

"Алименты – это не средства содержания другого родителя. Это средства, которые нужны для воспитания ребенка. И они нужны сейчас, а не через какой-то промежуток времени, когда все судебные инстанции будут пройдены", – подчеркнул Александр Щерба.

В случае принятия нововведения депутатами в окончательном чтении нерадивых алиментщиков заставят работать. Законопроект предполагает, что должников, которые не могут трудоустроиться по специальности, обяжут работать согласно вакансиям, предложенным центрами занятости.

В законопроекте также отмечается, что отказ от предложенной центром занятости работы будет считаться основанием для снятия с учета в качестве безработного и привлечения к уголовной ответственности.