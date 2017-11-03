Школа инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе – дубль два

Школа инновационной журналистики Sputnik вызывает в Приднестровье все больший интерес – на площадке Приднестровского госуниверситета (ПГУ) стартовал второй сезон, и ее лекцию посетило вдвое больше слушателей, чем обычно

ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Школа инновационной журналистики Sputnik открыла свой второй сезон в Тирасполе, и на первой ее лекции приняло участие в два раз больше слушателей, чем на предыдущем курсе. Некоторые из присоединившихся к немалой аудитории Школы отмечали, что лишь рабочие обстоятельства помешали им попасть на ее занятия еще в первом сезоне.

"Когда университету поступило предложение об организации на его площадке Школы, мы даже не предполагали, что у нее будет такой успех. Месяц назад мы вручили участникам первого сезона дипломы, и это событие не прошло незамеченным для всех СМИ Приднестровья. Тогда меня также пригласили на телеканал, и интересовались, как можно посетить Школу", — рассказала завкафедры журналистики ПГУ Светлана Распопова.

По словам преподавателя, секрет успеха Школы в Приднестровье в том, что лекции проходят интересно, и ведут их замечательные преподаватели, профессионалы своего дела.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Школа инновационной журналистики Sputnik ломает стереотипы

Они раскрывают новые знания, которые помогут слушателям в работе.

Нынешнее занятие посетило более 80 слушателей, причем как тех, кто делает лишь первые шаги в журналистке, так и тех, кто уже давно состоялся в профессии. А это значит, что аудитория Школы возросла в два раз по сравнению с прошлым годом.

В связи с таким живым интересом на неслучайности выбора открытия второго сезона Школы инновационной журналистики именно в Тирасполе акцентировал внимание руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Молдове Михаил Давыдов.

"Отрадно, что к Школе такой большой интерес. Это очень востребованная площадка, которая позволяет расширить профессиональные контакты, обмениваться наработанным опытом и быть в курсе событий, волнующих не только профессионалов, но и всех, кто потребляет информацию", — подчеркнул он.

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк отметил, что Россотрудничество регулярно принимает участие в мероприятиях, которые организуются Международным информационным агентством и радио Sputnik.

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"Представительство Россотрудничества в Молдове постоянно поддерживает наши мероприятия. Мы благодарны и руководству университета, которое всегда идет на встречу", — сказал глава агентства.

© Sputnik/ Irina Leahova Олег Дмитриев

Первую лекцию второго сезона Школы провел советник МИА "Россия сегодня", профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ "Высшая Школа Экономики" (Россия, Москва) Олег Дмитриев.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Школа инновационной журналистики Sputnik - первый этап позади

В доступной и увлекательной форме он рассказал о базовых составляющих профессионального написания текста для мультимедийных изданий, обратил внимание на нюансы создания истории, подкрепляя каждое свое высказывание практическими упражнениями.

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Открытие второго сезона Школы инновационной журналистки Sputnik состоится сегодня, 3 ноября, в Кишиневе. Лектором на ней также выступит Олег Дмитриев. Занятие пройдет в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik.