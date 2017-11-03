Посол России в Молдове поздравил с наступающим Днем народного единства

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В редакцию Sputnik Молдова поступил текст поздравления посла России в Молдове Фарита Мухаметшина по случаю Дня народного единства. Текст поздравления приводится полностью.

Уважаемые соотечественники, дорогие граждане России, 4 ноября мы отмечаем праздник, символизирующий преданность многонационального российского народа своей родной земле. Этот день — яркий символ спасения Отечества от распрей, междоусобицы, братоубийства, лицемерия и стяжательства.

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В те дни, более четырех столетий назад, наш народ определил дальнейшую судьбу России как великого и сильного государства, когда боль за страну, за безвольную власть и предательство Родины объединила людей разных национальностей и вероисповеданий. Мудрость и сплоченность российского народа тогда положили конец трагедии Смутного времени. Патриотизм и любовь к Отчизне столетиями скрепляли нашу многонациональную страну.

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Сегодня мы имеем честь быть наследниками этих традиций, завещанных нашими предками. Верность им и богатейшему духовному и культурному наследию составляют глубинный смысл сегодняшнего праздника. Отдавая дань памяти событиям тех лет, важно помнить о необходимости свято беречь и защищать свои национальные интересы и традиции, понимать, что их забвение может подвести нас к пропасти распада и гибели страны, суверенитет которой имеет такую же фундаментальную ценность как свобода и демократия. Никакие угрозы не заставят нас отказаться от своих ценностей и идеалов. Это в полной мере отражает суть духа нашего народа, у которого стремление к справедливости и правде всегда было в чести.

Желаю единства, добра и благополучия вам и вашим близким!