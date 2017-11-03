Новые дорожные работы: где в Кишиневе в выходные лучше не ездить

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. На Чеканах в субботу будет ограничено движение общественного транспорта. Об этом предупредили в Национальном инспекторате по патрулированию.

"Завтра с 08.00 до 23.00 на перекрестке улиц Узинелор и Лунка Быкулуй (круговое движение) проведут работы по асфальтированию. Таким образом, движение транспорта будет частично ограничено", — сообщили в ведомства.

Национальный инспекторат по патрулированию просит водителей следовать дорожным указателям.

В минувшие выходные на этом участке осуществляли работы по организации кругового движения. Тогда также остановили движение транспорта на некоторых участках.