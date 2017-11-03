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Большой этнографический диктант впервые прошел в Молдове

Впервые в Молдове: как этнографический диктант сблизил народы

© Sputnik / NICU GONCEAR
Общество
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Порядка 200 человек приняли участие в "Большом этнографическом диктанте", который впервые прошел в Молдове: каковы цели этой акции

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. "Большой этнографический диктант" впервые прошел в Молдове. В пятницу десятки желающих смогли принять участие в этой просветительской акции. О том, как это было, читайте в материале Sputnik.

Что такое "Большой этнографический диктант"?

Акция, которая получила международный охват, прошла более чем на 2,4 тысячи площадках в России и странах СНГ. Среди стран-участниц — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.

Михайл Давыдов
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. Двадцать вопросов одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 30 (по баллу за правильный ответ).

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

Первый этнографический диктант в Молдове

Как заявил Sputnik глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе Михаил Давыдов, "Большой этнографический диктант" написали на двух площадках в столице Молдовы — в РНЦК и в русском центре фонда "Русский мир" в Молдавском государственном университете, а также в Бельцком государственном университете и Приднестровском государственном университете.

"Молдова принимает участие в "Большом этнографическом диктанте" впервые. Всего в акции приняло участие около 200 человек. На некоторых площадках был настоящий аншлаг. В Молдове люди проявили большой интерес к этой акции. Надеемся, что эта задумка окажется востребованной и мы будем каждый год проводить такое интересное мероприятие", — сказал Давыдов.

Вопросы, ответы на которые, сближают людей

Руководитель образовательных и просветительских проектов Российского центра науки и культуры в Молдавии, доктор педагогических наук Виктор Костецкий комментируя проведение "Большого этнографического диктанта" отметил, что "эта акция направлена на то, чтобы люди больше узнали о народах, с которыми они живут рядом, о их обычаях, традиция, костюмах, блюдах".

"Буквально весь спектр, который мы относим к такому широкому понятию, как этнография, вбирают те 30 вопросов, которые предлагает этот развернутый тест. Двадцать из них общие и для всех регионов России и зарубежья, а десять отражают специфику, связанную с соотечественниками, проживающими за рубежом", — сказал Костецкий.

Большой этнографический диктант впервые прошел в Молдове
© Sputnik / NICU GONCEAR
"Большой этнографический диктант" впервые прошел в Молдове

По мнению собеседника, если сравнивать с тестом прошлого года, то в этот раз задания оказались сложнее.

"При всем том, что кто-то мог ответить на пять из 30 вопросов, но в обстановке заполнения теста по неволе обостряется желание узнать об этом материале, потому что он чрезвычайно интересный. Другими словами, это вопросы, ответы на которые, сближают людей", — отметил Костецкий.

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Проверить знания

Участники тестирования признаются, что специально к акции не готовились, большинство в последний раз писали диктант в школьные и студенческие годы, а некоторые уже пробовали свои силы в "Тотальном диктанте". Однако все признались, что сюда пришли с желанием проверить свою эрудированность.

"Были очень интересные вопросы, которые заставили не только подумать, но и включить логику. Думаю, что каждый участник этой акции, когда придет домой обязательно заглянет в энциклопедию или в интернет. Интересная вопроса и для общения, и для того, чтобы каждый человек задумался о необходимости повышения своих знаний", — сказала глава русской общины Молдовы Людмила Лащенова.

"Мне было очень интересно. Старалась применить все знания. Думаю, в следующий раз также приму участие. Интерес к русскому языку и к истории России в Молдове был всегда очень высок. Это было на протяжении многих веков. Думаю, надо сохранять этот интерес и дальше ", — отметила председатель Осетинской общины Светлана Джоева.

"Вопросы были очень интересные. Где-т она три-четыре вопроса я знал ответ точно, а над остальными пришлось подумать и что-то вспомнить. Думаю, моим друзьям и родным тоже эта информация тоже будет интересна. Задам и им эти вопросы", — рассказал Борис Глозман.

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Теги:
народы, диктант, Большой этнографический диктант, Осетия, Молдова, Россия, Кишинев
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