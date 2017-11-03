Вода в колодцах и родниках: живительная сила или смертельная опасность

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Вода в большинстве колодцев и родников не соответствует параметрам качества. К такому выводу пришли специалисты АО "Apă-Canal Chișinău", проанализировав почти шесть сотен проб из разных источников.

Кроме того, были проверены полторы сотни проб воды из крана, 26 проб разлитой по бутылкам и почти 60 проб фильтрованной воды. Все они взяты в муниципии Кишинев, расположенных рядом населенных пунктах Суручены, Драсличены, Гидигич, Зымбрены, Ставчены, Яловены и Страшены, а также в Унгенском, Криулянском, Резинском, Кантемирском, Флорештском, Каушанском, Чимишлийском и Теленештском районах.

"Качество питьевой воды в Молдове постоянно находится на низком уровне. Самая сложная ситуация – в сельской местности, где основной источник – колодцы. Данные специалистов говорят о том, что в 61% водопроводов, связанных с подземными водами, и около 84% воды из колодцев не соответствуют по химическому составу санитарным нормам", — подчеркнули в ведомстве.

© Sputnik / RODION PROCA Не пей, козленочком станешь: безопасна ли вода из кишиневских кранов

Больше всего таких проблем в Фалештском, Теленештском, Криулянском и Унгенском районах.

В целом, специалисты пришли к выводу, что в большинстве случаев жесткость воды либо превышает нормальные показатели, либо, наоборот, находится ниже должного уровня. Также в воде часто превышена максимальная концентрация хлора или показатели удельной проводимости. Что касается воды из подземных источников, то она не соответствует и бактериологическим показателям. Чаще всего на ее качество влияют зоотехнические комплексы, свалки, склады отходов и отсутствие очистных сооружений.

В Кишиневе ситуация лучше. Как утверждают эксперты, это связано с тем, что в столице почти не используют воду из подземных источников.

По показателям проводимости, в селах Питушка, Мерень, Боскана, в Теленештах и Фалештах норма превышена в 2-3 раза, а по содержанию хлора в Микэуць, Добруже, Теленештах, Питушке и Кошернице – в 1,5-4 раза.