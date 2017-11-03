В Приднестровье совмещают День народного единства и 100-летие Октября

В Приднестровье День народного единства - российский государственный праздник, проводимый в РФ 4 ноября, уже начали отмечать сегодня, и некоторые мероприятия в эти дни отрываются в честь другого праздника - векового юбилея Октябрьской революции

ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье отмечают День народного единства. Празднование началось с сегодняшнего дня и продлится до 4 ноября, а часть из мероприятий, официально запланированных на эти дни, посвящены также громкой юбилейной дате — 100-летию Октябрьской революции.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Посол России в Молдове поздравил с наступающим Днем народного единства

В различных культурных учреждениях — библиотеках, выставочных центрах и галереях представлены экспозиции, посвященные одному из праздников. Например, в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина в Тирасполе открылась выставка "Октябрьская революция — история и современность", в одном из филиалов библиотеки — выставка "Едино государство — едины мы!", в Тираспольском объединенном музее — выставка "Предметы старины былой", а также работ членов Союза художников Приднестровья Анаит и Валерия Куличенко под названием "Согласие".

Вечером в фойе Дворца Республики в Тирасполе намечается открытие выставки "Код революции", созданной Музеем современной истории России при участии Российского государственного архива социально-политической истории и Российского исторического общества. Посетители смогут познакомиться с редкими архивными документами, многие из которых показаны впервые, журналы и агитационные плакаты столетней давности, письма революционных деятелей.

А уже в 18.00 Дворец Республики приглашает всех, кто ценит классическую музыку на совместный концерт Государственного симфонического оркестра и российских музыкантов — Романа Маркелов и Алексея Сычева. Он состоится в рамках российского проекта "Посольство мастерства". Оба мероприятия — и выставка, и концерт, организованы при содействии Представительства Россотрудничества в Республике Молдова.

© Sputnik/ Валерий Шустов В чем вклад молдаван в День народного единства России

В это же время в Приднестровском государственном театре выступит Государственный молодежный театр "С улицы Роз" из Кишинева со спектаклем "Дорогая Елена Сергеевна". Детскую постановку "Незнайка-путешественник" театр представил уже сегодня утром.

Завтрашний праздничный день откроет марш-шествие молодежи, которая колонной двинется с театральной площади к главной площади Тирасполя им. А. В. Суворова. Здесь состоится торжественный митинг в связи с выемкой капсулы с напутствием будущим поколениям, заложенной в 1967 году. Она будет зачитана для всех присутствующих и передана на хранение в Тираспольский объединенный музей, а вместо нее будет заложено послание уже нынешних жителей Тирасполя, адресованное потомкам 2040 года.

Продолжит праздничную программу концерт, посвященный Дню народного единства. У сквера столичного Дворца культуры будет организована выставка-продажа народных умельцев. Позже на большой сцене ДК будет представлена городская детская творческая программа "Таланты твои, Тирасполь". А киновидеоцентр "Тирасполь" продемонстрирует мультфильмы и документальную ленту "Форпост на Днестре", завершив праздник.