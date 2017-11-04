Смертельное оружие для кишиневцев – психи с бойцовскими собаками

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

После того, как Sputnik освещал проблему, связанную с произволом руководства "Некрополя для животных", где уничтожают всех отловленных по Кишиневу собак, — неожиданно пришлось заговорить и о других трудностях, связанных с собаками. Правда, в данном случае уже не о бродячих, а о самых что ни на есть домашних — откормленных, ухоженных и… испорченных.

Речь идет о конкретной группе животных, а точнее, в первую очередь, об их хозяевах, позволяющих своим питомцам, собакам бойцовских пород, разгуливать по улицам без намордника и даже без поводка.

Дудник: бродячих собак в Кишиневе убивают током и душат в мешках >>>

Чему это может обернуться, красноречиво свидетельствует печальный, случай, произошедший в Кишиневе, на Ботанике, в районе проспекта Дачия и домов "Ворота города". Пользователь facebоok Николай Грехов выложил в Сеть пост, в котором он подробно описывает произошедшее. Все случилось около недели назад и уже было растиражировано в других СМИ. Поэтому приведем здесь публикацию в соцсети и лишь вкратце напомним о происшествии.

У Николая Грехова есть английский кокер, которого однажды покусал соседский стаффорд. Хозяин последнего, по словам Грехова, — сущий алкоголик и во время инцидента был пьян, и умелой помощи от него ждать не стоило. После нападения Николай позвонил в полицию. Наряд не приехал даже после часа ожидания. Участковый не объявился и в последующие дни. Так у нас в стране полиция реагирует на сообщения об опасных для всего живого четвероногих.

Как рассказал Грехов корреспонденту Sputnik, все места, где гуляет со своей собакой его сосед Сергей, о котором здесь шла речь, — буквально усеяны разорванными на части тельцами маленьких котят, которые были не в силах убежать от стаффорда с "сорванной крышей".

"Этой собаке "снесло крышу" месяца два-три назад. С той поры мертвых котят в округе и стали находить. Во всех подобных случаях виноваты только хозяева животных — люди, которые либо алкоголики, либо наркоманы, либо "на понтах"", — считает Грехов.

Об угрозе со стороны собак бойцовских пород говорят многие, причем, даже любители животных. А случаев, когда такое существо ведет себя опасно для жизни окружающих, становится все больше.

Например, на днях корреспондент Sputnik наблюдал на Буюканах такую картину. Пожилая женщина вышла из почтового отделения, что-то сосредоточенно считая и не обращая ни на что внимания. Навтречу ей шел мужчина с питбулем, намордник у собаки был, но свисал с шеи. Когда они поравнялись с пенсионеркой, собака неожиданно залаяла и кинулась на ее. Хозяин еле удержал собаку. До момента укуса оставалось меньше полуметра! Женщина прислонилась к стенке и начала по ней сползать, крестясь и возмущаясь. Хозяин же собаки, довольный своим питомцем, с победной ухмылкой отправился дальше, увлекая питбуля за собой.

СМИ: на Чеканах стая бездомных собак напала на мужчину >>>

Из этих двух ситуаций становится понятно, что в подобных инцидентах виноваты не столько собаки, сколько их хозяева, не дрессирующие своих питомцев, выпускающие их на улицу без намордника. Может быть, полиции стоит озаботиться, чтобы наказывать таких людей штрафами — особенно, когда есть факт попытки нападения собаки и свидетели?

Между прочим, во всем мире бойцовые собаки приравнены к оружию. Почему бы и в Молдове не ввести закон, заставляющий хозяев проходить ежегодное медицинское обследование у нарколога и психиатра, раз в несколько лет проходить специальные кинологические курсы. А у тех, кто оказался алкоголиком, наркоманом, психически неуравновешенным или вовсе больным, — отбирать собак и дальше решать их судьбу. Либо отдавать на дрессировку в специальные учреждения (которые еще нужно создать), либо, если животное не перестает вести себя агрессивным, увы, но усыплять. Потому что такая собака — сущий зверь во всех отношениях, и угроза жизни от нее — каждому в пределах досягаемости ее челюстей.