14:15 04 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Собачьи бои во время празднования Сабантуя в Челябинской области

Смертельное оружие для кишиневцев – психи с бойцовскими собаками

© Sputnik/ Александр Кондратюк
Общество
Получить короткую ссылку
178 0 0

Смертельное оружие для кишиневцев – психи с бойцовскими собаками подвергают опасности каждого в городе

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

После того, как Sputnik освещал проблему, связанную с произволом руководства "Некрополя для животных", где уничтожают всех отловленных по Кишиневу собак, — неожиданно пришлось заговорить и о других трудностях, связанных с собаками. Правда, в данном случае уже не о бродячих, а о самых что ни на есть домашних — откормленных, ухоженных и… испорченных.

Собака выкармливает детеныша леопарда во Владивостоке
© Ruptly.
Настоящая мама: собака "удочерила" детеныша леопарда

Речь идет о конкретной группе животных, а точнее, в первую очередь, об их хозяевах, позволяющих своим питомцам, собакам бойцовских пород, разгуливать по улицам без намордника и даже без поводка.

Дудник: бродячих собак в Кишиневе убивают током и душат в мешках >>>

Чему это может обернуться, красноречиво свидетельствует печальный, случай, произошедший в Кишиневе, на Ботанике, в районе проспекта Дачия и домов "Ворота города". Пользователь facebоok Николай Грехов выложил в Сеть пост, в котором он подробно описывает произошедшее. Все случилось около недели назад и уже было растиражировано в других СМИ. Поэтому приведем здесь публикацию в соцсети и лишь вкратце напомним о происшествии.

У Николая Грехова есть английский кокер, которого однажды покусал соседский стаффорд. Хозяин последнего, по словам Грехова, — сущий алкоголик и во время инцидента был пьян, и умелой помощи от него ждать не стоило. После нападения Николай позвонил в полицию. Наряд не приехал даже после часа ожидания. Участковый не объявился и в последующие дни. Так у нас в стране полиция реагирует на сообщения об опасных для всего живого четвероногих.

Собаки в Некрополе для животных
© Photo: Очевидец
Шокирующие фотографии собак, убитых в кишиневском "Некрополе"

Как рассказал Грехов корреспонденту Sputnik, все места, где гуляет со своей собакой его сосед Сергей, о котором здесь шла речь, — буквально усеяны разорванными на части тельцами маленьких котят, которые были не в силах убежать от стаффорда с "сорванной крышей".

"Этой собаке "снесло крышу" месяца два-три назад. С той поры мертвых котят в округе и стали находить. Во всех подобных случаях виноваты только хозяева животных — люди, которые либо алкоголики, либо наркоманы, либо "на понтах"", — считает Грехов.

Об угрозе со стороны собак бойцовских пород говорят многие, причем, даже любители животных. А случаев, когда такое существо ведет себя опасно для жизни окружающих, становится все больше.

Например, на днях корреспондент Sputnik наблюдал на Буюканах такую картину. Пожилая женщина вышла из почтового отделения, что-то сосредоточенно считая и не обращая ни на что внимания. Навтречу ей шел мужчина с питбулем, намордник у собаки был, но свисал с шеи. Когда они поравнялись с пенсионеркой, собака неожиданно залаяла и кинулась на ее. Хозяин еле удержал собаку. До момента укуса оставалось меньше полуметра! Женщина прислонилась к стенке и начала по ней сползать, крестясь и возмущаясь. Хозяин же собаки, довольный своим питомцем, с победной ухмылкой отправился дальше, увлекая питбуля за собой.

СМИ: на Чеканах стая бездомных собак напала на мужчину >>>

Из этих двух ситуаций становится понятно, что в подобных инцидентах виноваты не столько собаки, сколько их хозяева, не дрессирующие своих питомцев, выпускающие их на улицу без намордника. Может быть, полиции стоит озаботиться, чтобы наказывать таких людей штрафами — особенно, когда есть факт попытки нападения собаки и свидетели?

Между прочим, во всем мире бойцовые собаки приравнены к оружию. Почему бы и в Молдове не ввести закон, заставляющий хозяев проходить ежегодное медицинское обследование у нарколога и психиатра, раз в несколько лет проходить специальные кинологические курсы. А у тех, кто оказался алкоголиком, наркоманом, психически неуравновешенным или вовсе больным, — отбирать собак и дальше решать их судьбу. Либо отдавать на дрессировку в специальные учреждения (которые еще нужно создать), либо, если животное не перестает вести себя агрессивным, увы, но усыплять. Потому что такая собака — сущий зверь во всех отношениях, и угроза жизни от нее — каждому в пределах досягаемости ее челюстей.

По теме

На волонтера, спасшего собаку в Кишиневе, заводят уголовное дело
Ограбление с изюминкой – как обманщика "раскрыла" служебная собака
В Кишиневе чиновник кладбища бездомных собак напал на человека
Опубликовано видео, как две собаки в Молдове задержали преступника
Теги:
бойцовские собаки, алкоголики, хозяева, собаки, нападение, опасность, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

  • Учения Ёж
    Что за майский "Ёж"?

    Силы обороны Эстонии совместно с НАТО в мае 2018 года проведут самые крупные за свою историю военные учения Siil ("Ёж").

  • Николай Статкевич, архивное фото
    Будет сидеть!

    Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.

  • Тбилисоба
    Море людей

    С начала года Грузию посетили свыше 6,4 миллиона иностранцев, из которых более трех миллионов - в качестве туристов.

  • Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии
    Проследить связь

    СГБ Абхазии проверяет задержанных на границе граждан Египта, Йемена, Сомали и Судана на связь с террористическими организациями.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

  • Бакытжан Сагинтаев ответил на критику премьер-министра Кыргызстана
    На наших условиях!

    Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ангела Меркель, канцлер Германии, архивное фото
Самые влиятельные женщины мира 2017
Сотни протестующих вышли на митинг в поддержку арестованных каталонских министров, скриншот
Барселонцы вышли на митинг против ареста экс-министров Каталонии
Профилактика раковых заболеваний
Профилактика раковых заболеваний

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться