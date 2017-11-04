Авто-хамы в Кишиневе плодятся с катастрофической скоростью, и новые фото в соцсетях - прямое тому подтверждение

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Количество водителей, паркующихся не просто где попало, а там, где ни в коем случае нельзя это делать, — в Кишиневе не уменьшается. Вот лишь несколько примеров, собранных активистами общественного движения СтопХам в Молдове и их единомышленниками.

Перекресток улиц Александри и Букурешть — не помогла даже надпись с просьбой не парковаться.

Проспект Штефан чел Маре близ кинотеатра "Патрия" — "рейдерский захват" тротуара произведен.

Угол улиц Влайку Пыркэлаб и Варлаама — "Я на джипе, мне можно".

Улица Матеевича — переход не пройдет!

Проспект Дечебала — мамы с колясками, потеснитесь!

Гроздь программы — враг всего подъезда: проспект Мирча чел Бэтрын, дом № 29/3.