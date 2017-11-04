Додон поздравил Путина с Днем народного единства

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства, который отмечается в РФ четвертого ноября

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства, выразив удовлетворение активизацией многоплановых связей между двумя странами.

"Передал поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня народного единства и самые теплые пожелания счастья, мира и процветания", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что пользуясь случаем выражает "удовлетворение активизацией многоплановых связей между нашими странами".

"Искренне поддерживаю Ваше стремление к сплочению граждан во имя общего блага и считаю достижение истинного народного единения важным результатом мудрой государственной политики", — отметил Додон.

В России 4 ноября отмечается День народного единства.