В Молдове растет поколение толстяков, или чем опасен фаст-фуд

Директор Центра общественного здоровья Кишинева Луминица Сувейкэ рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, чем рискует родители, регулярно балующие своих чад опасными лакомствами из фаст-фуда

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

"Деточка, ты же лопнешь!", — многие из тех, кто родился в эпоху, когда в Кишинев массово еще "не пришли" гамбургеры и картошка-фри, помнят эту фразу, которую нет-нет, да и бросала в адрес маленького обжоры бабушка или мама, видя как их розовощекое чадо уплетает оладьи с вареньем или балуется киселем, заедая его горячими пирожками.

Но если тогда домашние продукты, что называется, поданные к столу "с пылу, с жару" сложно было назвать чрезмерно опасными для здоровья, то сегодня усилители вкуса и другие химические "начинки", щедро добавляемые в консистенцию практически всех блюд современного фаст-фуда, не могут не вызывать нареканий.

Между тем, это не становится аргументом для родителей, многие из которых бездумно идут на поводу у вкусовых рецепторов собственных детей, требующих купить им еще один гамбургер, порцию кратошки-фри или куриных крылышек, сваренных в кипящем растительном масле, которое, как правило, меняют крайне редко.

К чему привело увлечение опасными закусочными детей из США несложно проследить. Многие из них, еще не достигнув пубертатного периода, страдают серьезными стадиями ожирения. А закуски с различными "подсластителями" и "усилителями вкуса" стали первопричиной гормональных нарушений в их организме, грозящих в будущем даже бездетностью и отсутствием интимной жизни.

К чему все же может привести увлечение закусками из фаст-фудов детей из Молдовы? Ответ на этот вопрос корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова дала директор Центра общественного здоровья муниципия Кишинев Луминица Сувейкэ.

"Систематическое употребление в пищу детьми продукции из фаст-фуда может привести к тому, что в будущем большинство из них будет страдать ожирением. Помимо опасности еды из таких закусочных, дети запивают все это сладкой газированной водой, где содержание сахара составляет 14-16 чайных ложек на поллитра. Сахар вызывает сильное привыкание, ведь в результате его потребления в организме вырабатывается гормон удовольствия дофамин. Это и побуждает детей просить родителей в очередной раз отвести их в такую закусочную", — подчеркнула собеседница.

По словам специалиста, увлечение питанием из фаст-фудов является прямой дорогой к ожирению и возникновению целого букета хронических заболеваний, среди которых такие недуги, как сахарный диабет, нарушения гормонального фона, серьезные проблемы с сердечнососудистой системой.

"Если ваш ребенок требует отвести его в фаст-фуд или хочет сладкого, необходимо приучить его к замене конфет и газированных напитков фруктами или медом. Фрукты, во избежание риска набора веса, лучше есть в первой половине дня. Медом тоже не следует злоупотреблять. В качестве альтернативы, если ваш малыш требует сладкого, можно дать ему одну чайную ложечку меда в день. В сочетании с фруктами, доля получаемой организмом глюкозы будет достаточной", — заявила Сувейкэ.

По словам собеседницы, сегодня ожирение в Молдове все чаще становится детской проблемой. Эксперт заявляет: родителю лучше не полениться, отведя своего ребенка в фаст-фуд, а сварить ему, к примеру, компот из свежих фруктов без добавления сахара.

"Если мы хотим иметь здоровое поколение и здоровых детей, мы должны очень ответственно подходить к вопросу их питания, а не пускать все на самотек", — резюмировала собеседница.