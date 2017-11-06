Алекс Бобок: спасибо тебе, мама, за все, что ты сделала...

Сын Валерии Бобочел опубликовал в соцсетях пост, в котором он поблагодарил свою мать за все, что она сделала для него

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Новость о том, что умерла Валерия Бобочел, которая долгие годы боролась за жизнь своего сына Алекса, страдающего редчайшим и опаснейшим заболеванием — мышечной дистрофией Дюшенна, потрясла весь Кишинев.

Валерия вдыхала в сына уверенность в себе, целеустремленность, умение быть терпеливым. Последние несколько лет Валерия и Алекс подолгу проводили летнее время на море, где и вода, и воздух благоприятно сказывались на здоровье Алекса.

Хрупкая, но стойкая женщина непонятно из каких сил и средств организовывала переезды для себя и сына, который с малых лет не встает с инвалидной коляски.

В социальных сетях тысячи горожан выражают соболезнования Алексу Бобок. Он написал теплые слова, адресованные маме.

"Я доведу наше с тобой дело до конца. Спасибо тебе, мама, за все, что ты сделала для меня. Ты всегда будешь в моем сердце!" — поблагодарил Алекс маму.

Валерия мечтала отправить сына на лечение в одну из клиник США, где есть экспериментальные препараты для больных миодистрофией Дюшенна. Сбудется ли это ее желание теперь, — неизвестно.