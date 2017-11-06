Жители Молдовы плакали, но покупали: на что взвинтили цены в стране

Цены в Молдове – явление довольно непостоянное: что на этот раз подорожало на рынках страны

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Ни дня без подорожаний в Молдове: как изменились цены, и за что жители республики платят больше. Национальное бюро статистики страны опубликовало отчет по ценам на сельскохозяйственную продукцию в стране.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Глава Нацбанка Молдовы сделал важное заявление по ценам в республике

Согласно статистике, в январе-сентябре текущего года выросли на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Растениеводческая продукция в среднем подорожала на 0,2%. Значительно выросли цены на косточковые фрукты — на 29,3%, ягоды — на 20,4%, виноград — на 11,1%, сою — на 6,6%, пшеницу — на 6,1%, ячмень — на 3,7%, кукурузу — на 2,8%. В то же время, подешевели овощи открытого грунта — на 35,2%, зернобобовые культуры — на 23,3%, картофель — на 12,3%, подсолнечник — на 6,9%.

Животноводческая продукция подорожала в среднем на 3,2%. На такую динамику повлиял рост цен на свиней (в живом весе) — на 20,3%. Также дороже стали обходиться пищевые яйца. Между тем снизились цены на овец и коз (в живом весе) — на 12,4%, на крупный рогатый скот (в живом весе) — на 11,5% и птицу (в живом весе) — на 7,1%.