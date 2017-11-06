18:04 06 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Примэрия Кишинева

Что сказала Силвия Раду о своем назначении на пост мэра Кишинева

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
518 0 0

Назначенная исполнять обязанности мэра столицы Силвия Раду ответила на вопрос, намерена ли она участвовать в выборах

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Ставшая и.о. примара Кишинева Силвия Раду заявила в понедельник, что еще рано говорить о ее возможном участии в выборах столичного градоначальника.

Сильвия Раду
© Photo: AllMoldova
Грозаву уходит: Силвия Раду и Руслан Кодряну назначены вице-мэрами

В понедельник Нистор Грозаву заявил, что отказывается исполнять обязанности примара столицы. Также он объявил, что подписал распоряжение о назначении вице-примарами Силвии Раду и Руслана Кодряну. Также Грозаву пояснил, что "в распоряжении о назначении Раду указано, что именно она будет исполнять обязанности генерального примара в случае отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей". 

При этом, сама Раду заявила, что осознает – период исполнения ей обязанностей примара столицы будет недолгим. О каком именно сроке идет речь, она ответить затруднилась. В связи с этим журналисты задали ей вопрос, не намерена ли она участвовать в выборах примара.

"Думаю, что сейчас слишком рано об этом говорить. Посмотрим, как будет развиваться дальше деятельность по управлению примэрией. Пришла на эту должность, так как меня попросил господин Грозаву. Мне не предлагали становиться примаром, по крайней мере сейчас, и участвовать потом в выборах, но, когда наступит момент, мы обсудим этот вопрос", — сказала Раду.

Она уточнила, что "не общалась с Дорином Киртоакэ, а говорила с Нистором Грозаву", который убедил, что ее вмешательство и опыт необходимы. 

Силвия Раду год назад баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата.  С 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa. 

По теме

В Кишиневе у здания мэрии создается аварийная ситуация
Должность мэра и грабли
Киртоакэ под колпаком правосудия: на мэра есть еще дела
Теги:
назначение, выборы, примэрия Кишинева, Сильвия Раду, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

  • Учения Ёж
    Что за майский "Ёж"?

    Силы обороны Эстонии совместно с НАТО в мае 2018 года проведут самые крупные за свою историю военные учения Siil ("Ёж").

  • Николай Статкевич, архивное фото
    Будет сидеть!

    Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.

  • Тбилисоба
    Море людей

    С начала года Грузию посетили свыше 6,4 миллиона иностранцев, из которых более трех миллионов - в качестве туристов.

  • Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии
    Проследить связь

    СГБ Абхазии проверяет задержанных на границе граждан Египта, Йемена, Сомали и Судана на связь с террористическими организациями.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

  • Бакытжан Сагинтаев ответил на критику премьер-министра Кыргызстана
    На наших условиях!

    Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фестиваль вина Gagauz şarap yortusu!
Десятый, юбилейный - Фестиваль вина состоялся в Гагаузии
Слоненок напугал посетителей парка
В Южной Африке слоненок напугал посетителей парка
Маркировка пластика. Важно для здоровья
Важно для здоровья: маркировка пластика на бутылках

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться