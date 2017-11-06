Новогодняя ель в центре Кишинева: уже есть варианты

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Поиски новогодней ели, которую установят на площади Великого национального собрания, уже ведутся, заявил в понедельник вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

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Ранее правительство Молдовы приняло решение взять на себя организацию праздничных мероприятий.

Таким образом, рождественская ярмарка пройдет не на центральной площади, а на улице 31 Августа 1989 года и будет располагаться на отрезке между улицами Бодони и Пушкина.

Там же кабмин установит ель.

В свою очередь, примэрия столицы решила не нарушать традицию и "свое" дерево установит на площади Великого национального собрания.

"Уже начаты поиски ели. У нас есть несколько предложений, в том числе из Кишинева и пригородов. Но есть общая проблема – человек нам говорит, что высота ели 20 метров, а на месте оказывается, что дерево ниже. Есть и другие критерии, на которые мы обращаем внимание при выборе", — пояснил Грозаву.

При этом, замглавы столичной администрации не может на данный момент сказать, сколько денег выделят на приобретение "новогодней красавицы".

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"На данный момент не могу назвать конкретную сумму, так как мы можем найти очень красивую ель, которая будет дорого стоить, а, может, дерево будет стоить дешево, если его хозяин хочет избавиться от него, так как оно мешает в работе по дому. Что касается реальных вариантов, где не нужно прилагать сверхусилий для транспортировки, у нас есть уже три в Кишиневе", — сказал Грозаву.

Вице-примар подчеркнул, что планируется провести торжественное открытие на площади Великого национального собрания, как и обычно, 1 декабря.

"Но, в отличие от предыдущих лет, мы не будем устанавливать карусели на центральной площади", — подчеркнул Грозаву.