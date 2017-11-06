Пассажиры рейса Кишинев-Рим молились, пока самолет шел на посадку

Самолет, следующий рейсом Кишинев-Рим, более часа не мог приземлиться в итальянском аэропорту Фьюмичино: на борту судна находились 180 человек - в салоне началась паника; все пассажиры молились

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Этот рейс пассажиры окрестили кошмарным. Паника в салоне самолета авиакомпании Air Moldova, следующего рейсом 9U 891, IG 9891 Кишинев-Рим, произошла при посадке судна.

В воскресенье, 5 ноября, самолет вылетел из молдавской столицы согласно графику, однако приземлиться в Международном аэропорту Фьюмичино борту удалось с лишь с третьей попытки из-за плохих метеоусловий — густого тумана.

Chi bell giorno per viaggiare #Roma #fiumicino #italy Публикация от Biba BH (@benhajhiba) Ноя 5 2017 в 5:55 PST

Как пишет местная пресса, судно кружило в небе над Римом более часа.

На борту самолета находились 180 человек. При посадке, как сообщает пресса, судно попало в зону турбулентности. В салоне началась паника — женщины плакали, все пассажиры молились. Люди хором читали "Отче наш".