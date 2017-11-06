Неутешительные данные: подростки в Молдове бегут из дома из-за проблем

Почти пять сотен подростков в Молдове по различным причинам ушли из дома в 2017 году

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Различные причины вынуждают подростков в Молдове покидать свои дома. По информации Генерального инспектората полиции МВД страны, самые частые – отсутствие надзора со стороны родителей, сложная финансовая ситуация в семье, злоупотребление алкоголем, конфликты.

Кроме того, среди мотивов ухода значатся и изменения состава семьи – будь то гибель кого-то из родителей, развод или сожительство. Есть и случаи, когда родители категорически не согласны с окружением детей, их дружбой с тем или иным человеком, что приводило к побегу.

Всего за девять месяцев 2017 года, по данным полиции, из дома и центров размещения ушел 471 ребенок – 262 девочки и 209 мальчиков. Примерно половине из них 14-15 лет.

— В первую очередь, следует связаться с ближайшими родственниками и друзьями ребенка. Обычно "беглец" приходит именно к ним.

— В срочном порядке нужно сообщить о случившемся в полицию, представить данные, которые помогут найти ребенка – отличительные особенности, приметы, черты характера, особенности поведения.

— Обязательно с собой нужно иметь фотографию пропавшего

— Также следует сообщить компетентным органам информацию об окружении ребенка, где он обычно проводит свободное время.

— Еще один важный момент – нужно проверить место жительства. Возможно, ребенок оставил какое-либо сообщение, объяснив причины поступка.