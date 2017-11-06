Как в Бендерах отметят 100-летие Октября и День народного единства

В Приднестровье большинство мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской революции и Дню народного единства, уже состоялось, однако главное событие города Бендер - извлечение капсулы с напутствием предков нынешнему поколению пройдет 7 ноября.

ТИРАСПОЛЬ, 6 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Во всех городах Приднестровья праздничные мероприятия, приуроченные к 100-летию Октября и Дню народного единства, прошли уже на прошлой неделе. Но в городе Бендеры выемка "капсулы времени", в которой в 1977 году было заложено послание к потомкам 2017 года, произойдет непосредственно в юбилейный день — 7 ноября.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Приднестровцы отметили День народного единства и 100 лет Октября

Главное мероприятие запланировано на Привокзальной площади Бендер. Здесь пройдет театрализованный митинг "В единстве наша сила", будет зачитано послание потомкам, заложенное в "капсулу времени" ровно 40 лет назад, и оставлена новая капсула "Потомкам 2058 года". Дата, когда потомки смогут извлечь ее, выбрана неслучайно, она приурочена к 650-летию первого летописного упоминания о городе Бендеры.

После главного события маршем-шествием участники пройдут до памятника В.И. Ленина, где возложат цветы. Затем подобная церемония состоится у памятников революционной славы — "Борцам за власть Советов", П. Ткаченко, Т. Крючок. И позже во Дворце культуры им. П.Ткаченко пройдет интерактивная концертная программа "Нам песня строить и жить помогает".

В рамках празднования 100-летия Октября и Дня народного единства вплоть до 10 ноября в Централизованной библиотечной системе города экспонируются тематические книжные выставки под названием "Советский союз — наше незабытое прошлое", в Бендерской детской художественной школе — выставка творческих работ "Отголоски памятных революционных лет". В течение всего ноября в ДК им. П.Ткаченко представлена баннерная выставка "Бендеры в годы Советской власти".