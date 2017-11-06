Опрос: молдаване против присоединения к Румынии и переименования госязыка

По результатам социологического исследования, 72% респондентов считают, что государственный язык Молдовы должен называться молдавским, а 23% - румынским

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Данные опороса, проведенного компанией "Фонд общественного мнения" по заказу газеты Timpul, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство граждан Молдовы выступает против присоединения к Румынии и против изменения в конституции страны названия государственного языка республики.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Встретит ли поддержку в обществе Молдовы смена названия госязыка

Согласно опросу, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдовы к Румынии, то 62,8% респондентов проголосовали бы против. За высказались бы 22,2% опрошенных.

При этом 7,8% граждан не определились с ответом, а 5,9% заявили, что отказались бы от участия в голосовании. Еще 1,3% не ответили на поставленный вопрос.

По результатам социологического исследования, 72% респондентов считают, что государственный язык Молдовы должен называться молдавским, а 23% — румынским. Еще 4% считают, что государственный язык Молдовы должен называться как-то по-другому, а 1% не смоли ответить на поставленный вопрос.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон выступил против изменения названия госязыка в конституции

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский.

Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Затем Конституционный суд Молдовы дал положительное заключение по законопроекту.

После этого проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать эту инициативу.

Социологическое исследование проводилось с 7 по 29 октября. В нем приняли участие 4517 человек из 290 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 1,5%.