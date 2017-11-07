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Туманы в Молдове: точный прогноз погоды на 8 и 9 ноября

© Sputnik/ Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (152)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В начале этой недели погода нас будет радовать типичной ноябрьской температурой. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 7 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, возможны утром туманы, температура воздуха составит +8+10 С на севере Молдовы, в центре и столице +10 +11 С, на юге республики до +12 тепла.

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Сегодня, а также в ближайшие дни будет туманно, однако без значительных осадков. 

Геомагнитная обстановка не будет спокойной. В ближайшие несколько дней возможны малые геомагнитные бури, переходящие в сильные геомагнитные волнения. Медики рекомендуют следить за самочувствием. 

В ближайшие дни — 8 и 9 ноября — температура воздуха днем составит + 10 +11 градусов, ночью +3+4 С. В четверг возможны небольшие дожди на территории всей страны. 

Народные приметы

Говорят, что 7 ноября "Федот на лед ведет" — становится очень холодно, и приближается настоящая зима. День, как правило, выдавался ненастным. Люди 7 ноября анализировали природные явления и старались предсказать, какой будет погода.

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В народе 7 ноября называли не иначе, как Дедовские плачи, когда принято было поминать умерших родственников или друзей. Говорили даже о том, что 8 ноября даже природа плачет, так как практически всегда наблюдались осадки, а ясная погода была настоящей редкостью. Поэтому, начали устраивать даже ритуальные плачи. Полагалось обязательно сходить на кладбище, привести могилу в порядок, зажечь свечки. Ранее на погосте не принято было есть, и еду на могилах тоже не оставляли, а отдавали ее нищим. Когда приходили домой, то уже там накрывали обильный стол и старались ставить те кушанья, которые любили умершие родственники. Также необходимо было помогать сиротам и обездоленным людям. О детях, оставшихся без родителей, заботились всей деревней. Ни в коем случае нельзя было обманывать сироту или что-то красть у такого ребенка — это считали одним из самых страшных грехов.

Традиции

Каждая женщина считала своим долгом 7 ноября обязательно поплакать о несчастьях и раскаяться в совершенных грехах. Именно это, согласно народным верованиям, позволяло встретить зиму с чистыми помыслами.

Также торговцам 7 ноября запрещалось есть хлеб. Крестьяне, торгующие зерном, не должны были в этот день переезжать на другое место, чтобы не спугнуть удачу.

Тема:
Погода в Молдове (152)

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Теги:
прогноз погоды в Молдове, погода, Молдова, Кишинев
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