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Грядет геомагнитная буря: гипертоникам нужно принять меры

© Sputnik/ Константин Чалабов
Общество
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На этой неделе ожидается геомагнитное волнение: медики всем рекомендуют следить за здоровьем

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Жителям Молдовы необходимо проявить внимание к собственному самочувствию — в последующие дни ожидаются геомагнитные бури. 

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Геомагнитная обстановка будет напряженной до самой пятницы. В отличие от здоровых людей, входящие в группу риска лица с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, старики, дети не должны волноваться и в соответствии с рекомендациями врачей принять предупредительные меры.

Частота — 200 раз за солнечный цикл

Сильные магнитные бури случаются около 200 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет (то есть более 18 раз в год). Они могут приводить к кратковременным сбоям GPS-навигации и низкочастотной радионавигации. 

Примерно у 75% людей ухудшается самочувствие из-за резких перепадов давления, высокой влажности воздуха или просто перепадов температур. А вот всего 15% людей чувствительны именно к магнитным бурям. 

Несмотря на отсутствие внешних признаков, плохое самочувствие как следствие вспышек на Солнце одинаково отрицательно отражается на всех людях, вне зависимости от пола, расы или возраста.

Спящая девушка на кровати
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Как магнитные бури влияют на здоровье

Хуже всего такие аномалии действуют на людей, у которых есть некоторые хронические заболевания, например, астма или ревматизм.

Кроме того, вероятной причиной развития метеозависимости может стать сотрясение мозга.

Многие приходят к выводу, что раздражительность и апатию можно пересидеть дома, но не стоит думать и наивно полагаться на то, что когда-нибудь "все само пройдет".

Если соблюдать некоторые очень простые, но действенные правила, то последствия магнитных бурь не так отрицательно скажутся на здоровье человека. Старайтесь не волноваться, пить травяной чай и гулять на свежем воздухе. 

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Теги:
геомагнитная буря, Молдова
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