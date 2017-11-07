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железная дорога

Некогда гигант, а ныне пигмей: как "умирает" Железная дорога Молдовы

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Новые вагоны госредприятие "Железная дорога Молдовы" закупать не планирует, так как в этом нет смысла, да еще и старые распродает: в чем причина

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik, Дарья Чернега. Ежегодно ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) терпит убытки в несколько десятков миллионов леев из-за простоя старых вагонов, заявил Sputnik заместитель генерального директора предприятия Мирон Гагауз.

Железнодорожный вокзал
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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По словам чиновника, на балансе компании в настоящее время находится пять тысяч 872 вагона, в то время как для работы необходимо три тысячи. Большинство из вагонов произведены в 70-80-е годы прошлого века, поэтому у многих из них заканчивается срок эксплуатации. Гагауз пояснил, что продажа старых вагонов происходит регулярно из года в год.

Однако в последнее время появились дополнительные обстоятельства, вынуждающие предприятие избавляться от железного хлама.

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"У нас есть большая потребность в отправлении вагонов в направлении к Российской Федерации или транзитом через РФ в Казахстан и по другим маршрутам. Возникает проблема, так как российские власти приняли решение больше не пропускать через свою территорию вагоны с истекшим сроком эксплуатации. Даже те, которые прошли капитально-восстановительные работы. С их точки зрения вагоны, которым по 40 лет представляют угрозу безопасности", — заявил Гагауз.

По словам специалиста, старые вагоны покупают неохотно. В последнее время 200 единиц купила одна из румынских компаний, возможно, на металлолом, предположил зам главы ГП "Железная дорога Молдовы".

Он также добавил, что серьезной сделки, которая принесла бы заметную прибыль, пока не было.

"Мы сегодня исходим из того, что ремонтировать вагоны для продления срока нет смысла, поскольку их курсирование будет замкнуто в пределах Республики Молдова, и они не будут использованы", — отметил собеседник.

Замглавы ГП "Железная дорога Молдовы" отметил, что сегодня ставится задача утилизировать тысячу вагонов: продать, либо отправить на металлолом.

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Это позволит выручить порядка 120-ти миллионов леев.

Деньги планируется потратить на оздоровление инфраструктуры.

При этом новые вагоны предприятие закупать не планирует, так как в этом нет смысла.

Как пояснил Гагауз, согласно постановлению правительства, к 2024 году ЖДМ пройдет через реструктуризацию. Инфраструктура предприятия останется в собственности государства, а пассажирские и грузовые перевозки будут приватизированы.

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Теги:
новости в Молдове, вагоны, ГП "Железная дорога Молдовы", Мирон Гагауз, Молдова
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