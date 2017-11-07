"Алина Зотя" хочет попасть в мэрию Копенгагена

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Румынка Виктория Вода, которая как две капли воды похожа на Алину Зотю, — любимицу предводителей молдавских унионистов Михая Гимпу, претендует на пост советника мэрии Копенгагена.
Сходство брюнеток просто поражает и, кажется, что между ними есть какая-то родственная связь. А некоторые фотографии девушек легко могут запутать простых пользователей.
Виктория Вода — первый кандидат румынской национальности, который примет участие в местных выборах в Копенгагене, запланированные на 21 ноября. Девушке 27 лет.
А так выглядит депутат Алина Зотя.