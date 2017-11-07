"Алина Зотя" хочет попасть в мэрию Копенгагена

Двойник молдавского депутата от фракции Либеральной партии Молдовы Алины Зоти румынка Виктория Вода собирается принять участие в местных выборах в Копенгагене

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Румынка Виктория Вода, которая как две капли воды похожа на Алину Зотю, — любимицу предводителей молдавских унионистов Михая Гимпу, претендует на пост советника мэрии Копенгагена.

Сходство брюнеток просто поражает и, кажется, что между ними есть какая-то родственная связь. А некоторые фотографии девушек легко могут запутать простых пользователей.

#sunny #boatride #cph #carlsberg #goodtimes Публикация от Victoria Voda (@victoria_voda) Май 23 2016 в 9:57 PDT



Виктория Вода — первый кандидат румынской национальности, который примет участие в местных выборах в Копенгагене, запланированные на 21 ноября. Девушке 27 лет.

В Фарерские острова, которые входят в состав Королевства Дании, семья девушки переехала, когда ей было 11 лет.

А так выглядит депутат Алина Зотя.

🚶🏻‍♀️#work #moldova #chisinau #parlament Публикация от Alina Zotea (@alinazotea) Мар 3 2017 в 6:06 PST