Дата "Х" для главы НАЦ приближается: что говорят за кулисами парламента

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Кандидаты на пост главы Национального антикоррупционного центра Молдовы не спешат подавать заявление в парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету.

© Sputnik/ Rodion Proca Коррупционная Молдова: каков средний размер взятки в стране

Конкурс на пост директора НАЦ был инициирован 19 октября. Мандат действующего руководителя структуры Виорела Кетрару истек 25 октября этого года. Председатель парламентской комиссии Раиса Апольски заявила Sputnik, что до понедельника, 6 ноября, пока никто не подал заявление на участие в конкурсе.

"Но еще есть время для подачи документов на участие в конкурсе, чтобы занять пост директора НАЦ, который истекает 19 ноября", — сказала депутат.

Согласно местному законодательству, глава антикоррупционного центра назначается на должность парламентом большинством голосов избранных депутатов на пятилетний срок без возможности назначения на новый срок. Должность руководителя НАЦ несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и творческой.

Кандидат на должность директора отбирается на основе конкурса, организуемого комиссией парламента по вопросам права, назначениям и иммунитету, с привлечением в качестве наблюдателей представителей гражданского общества.