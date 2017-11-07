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Национальный антикоррупционный центр

Дата "Х" для главы НАЦ приближается: что говорят за кулисами парламента

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Общество
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Председатель парламентской комиссии Раиса Апольски рассказала, как проходит конкурс по назначению главы антикоррупционного центра Молдовы

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Кандидаты на пост главы Национального антикоррупционного центра Молдовы не спешат подавать заявление в парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету.

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Конкурс на пост директора НАЦ был инициирован 19 октября. Мандат действующего руководителя структуры Виорела Кетрару истек 25 октября этого года. Председатель парламентской комиссии Раиса Апольски заявила Sputnik, что до понедельника, 6 ноября, пока никто не подал заявление на участие в конкурсе.

"Но еще есть время для подачи документов на участие в конкурсе, чтобы занять пост директора НАЦ, который истекает 19 ноября", — сказала депутат.

Согласно местному законодательству, глава антикоррупционного центра назначается на должность парламентом большинством голосов избранных депутатов на пятилетний срок без возможности назначения на новый срок. Должность руководителя НАЦ несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и творческой.

Кандидат на должность директора отбирается на основе конкурса, организуемого комиссией парламента по вопросам права, назначениям и иммунитету, с привлечением в качестве наблюдателей представителей гражданского общества.

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Теги:
конкурс, парламент, НАЦ, Раиса Апольски, Молдова
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