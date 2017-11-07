Глава Ростуризма: у наших туроператоров есть интерес к Молдове

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил во время визита в Кишинев, что у российских туроператоров есть интерес к Молдове

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. У российских туроператоров есть интерес к Молдове, заявил во вторник журналистам по итогам встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном глава Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов, находящийся с визитом в Кишиневе.

"Спасибо за поддержку и помощь президента Молдовы в укреплении наших контактов. Сегодня я встречался с представителями молдавского бизнеса, специализирующегося на туризме. Мы предметно говорили по многим вопросам, в частности, о будущих пакетных турах для России, сделанным по принципу all inclusive", — отметил Сафонов.

По его словам, у него с президентом Молдовы — общее понимание ситуации, о том, что именно РМ может представить на российский туристический рынок.

"В планах — подготовка делегации из Молдовы в Россию для ознакомления с туристическим рынком нашей страны — так как поток туристов должен быть в оба направления", — сообщил Сафонов.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Что сделает Молдова, чтобы привлечь туристов из России

По словам Додона, в этом году по инициативе России и под патронатом Посольства России в Молдове и президента Молдовы состоялся круглый стол с участием представителей 40 туристических операторов России.

"Поток российских туристов в Молдову не столь велик. Надеюсь, что теперь, после визита Олега Сафонова, число российских граждан, которые приезжают в Молдову в качестве туристов, возрастет", — сказал глава государства.