Сюрпризы погоды: синоптики рассказали, что ждать в Молдове

В этом году осень выдалась достаточно теплой - в начале ноября жители Молдовы продолжают радоваться хорошей погоде: каких сюрпризов с приставкой "метео" ждать дальше

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Хоть зима и не за горами, а осень в Молдове так еще и не разгулялась — дождей было мало, да и не так холодно. Главный метеоролог Государственной гидрометеослужбы страны Светлана Шахова рассказала Sputnik о том, как изменится погода в ближайшее время.

© Sputnik/ Yana Zaharova Предупреждение метеорологов: нас ждет очень суровая зима

"Над нами сейчас область повышенного атмосферного давления, или так называемый антициклон. Молдова находится на его южной периферии", — отметила собеседница.

По ее словам, над регионом установились восточные и северо-восточные потоки, принесшие прохладу. "Таким образом, в нижнем слое атмосферы над нами сформировался тонкий слой более холодного воздуха. Такой характер погоды сохранится в ближайшие пару дней. Затем произойдет смена воздушных потоков и снова с Атлантики потянет теплый воздух, и температура будет медленно повышаться. Мы говорим о ближайших семи днях", — сказала Шахова.

Она обратила внимание, что если бы облаков не было, то и сейчас установилась бы теплая погода и наблюдались бы температуры выше нормы.

"А из-за того, что облака фон температуры таков, что его можно считать близким к норме. К концу недели заметно потеплеет — мы рассчитываем на прояснение, и температура будет постепенно повышаться благодаря выносу теплых масс с Атлантики. Поэтому ожидаем, что максимальные телепорты могут повыситься до +14..+19 градусов", — подчеркнула Шахова.

Специалист отметила, что в середине недели время от времени ожидаются небольшие дожди.

"Это связано с циклоном, который сейчас над Апеннинами, и он будет периодически пытаться прорваться к Востоку и, возможно, сформирует зону осадков над нашим регионом. Во сяком случае кое-где прогнозируются небольшие дожди", — добавила эксперт.

После этого, как полагают синоптики, ожидается повышение температур. "Молдова попадет в теплый сектор циклона. Центр его очень далеко, а мы на его южных перифериях, где будут господствовать теплые западные потоки, выносящие атлантических воздух на континент. Ожидается, что на выходные установится хорошая погода", — сказала Шахова.