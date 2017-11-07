Названы причины, по которым в Молдове могут приостановить соцвыплаты

В Молдове выплату социальных пособий могут приостановить, если человек, получающий эти средства от государства, будет расходовать деньги не на указанные в обязательстве нужды

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В Молдове упрощена процедура подачи заявлений на получение социальной помощи.

Члены правительства республики утвердили во вторник соответствующие поправки и дополнения в регламент о порядке установления и выплате социальной помощи. Изменения касаются и порядка выплаты пособий.

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Согласно одобренным нововведениям, заявление на предоставление социальной помощи может быть подано не только на бумаге, но и по телефону. Так, неполные заявки примут на рассмотрение, а необходимые данные или документы можно представить в течение пяти рабочих дней с момента регистрации.

Заявления будут зарегистрированы и проверены информационной автоматизированной системой "Социальная помощь" ("Asistență Socială").

В то же время в документе регламентируется механизм внедрения Соглашения о сотрудничестве, который заключен между бенефициаром соцвыплаты и Управлением социальной помощи и защиты семьи. Таким образом, лицо, получающее социальные пособия, берет на себя обязательство использовать полученные финансовые средства в интересах семьи, в первую очередь на обеспечение питанием, одеждой, а также на медицинское обслуживание и обязательное школьное обучение для детей.

Наблюдение за использованием полученных денег доверят созданным на местном уровне комиссиями. В случае неоднократного нарушения обязательств выплата социальной помощи будет приостановлена.