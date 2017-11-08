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Проверка автомобиля

Где в Молдове тщательно досматривают личные автомобили

© Sputnik / NICU GONCEAR
Общество
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Правоохранительные органы Молдовы проверяют багажники каждого автомобиля: в чем причина таких мер

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik, Дарья Чернега. Сотрудники Таможенной службы Молдовы на пунктах пропуска Паланка и Тудора досконально осматривают каждую сумку граждан, въезжающих на территорию республики. Тщательный личный досмотр связан со вспышкой африканской чумы свиней, зарегистрированный в селе Паланка на прошлой неделе. В случае обнаружения сырого мяса или мясных продуктов, товар изымают и выбрасывают в специальную урну с хлором, рассказал Sputnik начальник таможенного пункта пропуска Паланка Виктор Иордан.

"Те, кто не хочет выбрасывать мясо, имеют полное право вернуть его на Украину. По крайней мере, это предусматривает общий приказ Таможенной службы, Национального агентства продовольственной безопасности и Погранполиции", — рассказал собеседник.

Руководитель таможенного пункта отметил, что желающих вернуться на Украину из-за куска свинины пока не было. Иордан также заявил, что мясо, изъятое на таможне, в конце дня забирают сотрудники агентства продовольственной безопасности. После лабораторных проб биологический материал сжигают. С момента усиления личного досмотра на таможенном пункте Паланка было конфисковано 44 килограмма мяса.

Проведение анализа в лаборатории
AP Photo/Moises Castillo
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Специальному досмотру также подвергаются автомобили, которые выезжают из зоны карантина — сел Паланка и Тудора. Полиция проверяет каждый багажник — нет ли там свиного мяса. Кроме того, машины проходят через фито-санитарный фильтр, где им обрабатывают колеса. По этой причине на трассе образуются очереди, что возмущает автомобилистов.

"Я прождал на границе, пока к моей машине подошли. Нужно больше людей задействовать, когда появляется такая проблема", — отметил житель села Тудора Юрий Чобану.

Как ранее отмечали в Национальном агентстве продовольственной безопасности, карантин в селах Тудора и Паланка будет действовать в течение двух месяцев. В настоящее время въезд в населенные пункты закрыт. Специалисты продолжают искать очаг заражения.

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Теги:
вирус, безопасность, проверки, таможня, Виктор Иордан, Паланка, Тудора, Молдова, Украина
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