Света не будет: тысячи кишиневцев останутся сегодня без электроэнергии

Компания Red Union Fenosa сообщила, что 8 ноября ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В среду, 8 ноября, в столице пройдут плановые отключения электроэнергии. Публикуем список улиц, которые сегодня останутся без света:

Центр:



— ул. Трифан Балтэ 2-10, 11-43, Чокырлией 1, 7, 25-55, 2-14,ул. 1 Чокырлией1-9, 2-14, ул. 2 Чокырлией 1, 2, 4, 6/1, 17, 24, 4/3, Дялул Кукулуй 1, 3, Драгомирна, 3 — в период с 09:00 — 17:00



— ул. Друмул Виилор 30-34, 67-97, Фрумоаса 43-71, 56-88, Хынчешть 53-58, Валя Дическу 107-119, 144-160, Докучаев 13-31, 26-42 — в период с 09:20 — 18:00



Рышкановка:



— бул. Московей 13/1А, 13/5, Мирон Костин 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/3A, 11/9 — в период с 10:00 — 17:30

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Эксперт рассказал о возможности снижения тарифа на электроэнергию

— ул. Богдан Воевод 2, 8, 8/2, 8/3, Флорилор 2/2, 4 — в период с 10:00 — 17:00

Ботаника:



— ул. Индепенденций 50 — в период с 09:00 — 14:00



Буюканы:



— ул. Каля Ешилор 7- в период с 10:00 — 12:00



— ул. Алба Юлия 75 — в период с 09:30 — 17:00



Подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.