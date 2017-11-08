В Молдову приедет принцесса Таиланда

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Визит принцессы Таиланда Маха Чакри Сириндон в Молдову запланирован на 15-18 марта 2018 года. Об этом в среду сообщили в посольстве нашей страны в России.

Как подчеркнули в диппредставительстве нашей страны, посол Молдовы в РФ Андрей Негуца по инициативе тайской стороны встретился с временным поверенным в делах Посольства Королевства Таиланд в России Потом Харнполом для обсуждения подготовки данного визита.

"Визит принцессы Таиланда Маха Чакри Сириндон запланирован на 15-18 марта 2018 года с целью ознакомления с областями образования, культуры и науки", — говорится в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что представитель Посольства Королевства Таиланд проявил интерес к получению подробной информации о живописных местах Молдовы. В их числе Национальный музей этнографии и естественной истории, Национальный исторический музей Молдовы, Ботанический сад, Кафедральный Собор Кишинева, Музейный комплекс "Старый Орхей" и другие места. Планируется, что принцесса Таиланда посетит все эти достопримечательности Молдовы.