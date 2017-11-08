Что нужно знать молдаванам, которые хотят остаться в Великобритании

Обнародованы новые детали получения европейскими гражданами, которые хотят остаться в Великобритании, статуса постоянного резидента после Brexit: это касается и молдаван, у которых есть румынский паспорт

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Правительство Великобритании готово облегчить процедуру получения статуса постоянного резидента европейскими гражданами, которые хотят остаться в королевстве, после его выхода Европейского союза.

© AFP/ JUSTIN TALLIS Как Brexit усложнит жизнь мигрантов из Молдовы и Румынии

Гражданам ЕС предложат двухлетний льготный период после выхода Великобритании из этого объединения для подачи заявки на устоявшийся статус после ухода Великобритании из ЕС. Согласно пресс-релизу министерства внутренних дел, в большинстве случаев статус резидента будет предоставлен, пишет sputnik.md. Запросы не будут отклонены из-за "незначительных технических деталей". А в случае отказа кандидат может опротестовать это решение.

В то же время важное условие заключается в том, что те, кто запрашивает право на проживание, должны будут объявить какое-либо преступное осуждение и принять необходимые проверки в базе данных.

"Мы ясно дали понять, что защита прав европейских граждан — наш главный приоритет в переговорах. Мы будем поддерживать всех, кто желает остаться, чтобы получить вид на жительство благодаря новой упрощенной системе", — заявил министр по вопросу выхода из ЕС Дэвид Дэвис.

Он также отметил, что европейские граждане вносят очень важный вклад в британскую экономику и общество.