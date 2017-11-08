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Судебное заседание

Чьи права попираются в судах Молдовы

© RIA Novosti.
Общество
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Права русскоязычных участников судебных процессов в Молдове ущемляются, считают правозащитники

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Недовольство представителей национальных меньшинств вызывает тот факт, что истцам отказывают в приеме заявлений на русском языке, а в ходе судебного процесса не предоставляют переводчика, заявил в рамках парламентских слушаний руководитель Информационно-аналитического правозащитного центра Михаил Сидоров, сообщают молдавские СМИ.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Додон против сужения сферы применения русского языка в Молдове

По информации газеты "Русское слово", участники слушаний отметили, что такое положение вещей противоречит законодательству, в частности статьям 16 и 20 Конституции РМ, первая из которых гласит: "(1) Уважение и защита личности составляют первостепенную обязанность государства. (2) Все граждане Республики Молдова равны перед законом и властями независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения", а вторая: "(2) Ни один закон не может ограничить доступ к правосудию".

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В ответ на это член Высшего совета магистратуры Нина Чернат парировала, апеллируя к Гражданскому процессуальному кодексу, а именно к его статье № 24, где сказано: "Судопроизводство по гражданским делам в судебных инстанциях ведется на молдавском языке".

Однако, как замечает корреспондент "Русского слова", в этой статье есть и другие пункты. Приведем их полностью.

(2) Лица, заинтересованные в исходе дела и не владеющие молдавским языком или не говорящие на нем, вправе знакомиться с совершаемыми действиями и с материалами дела, изъясняться в суде через переводчика.

(3) Определением судебной инстанции может быть принято решение о проведении процесса на языке, приемлемом для большинства участников процесса.

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(4) В случае проведения процесса на другом языке судебная инстанция в обязательном порядке постановляет решение и на молдавском языке.

(5) Судебные акты вручаются участникам процесса на языке, на котором ведется процесс, или, по их просьбе, на государственном языке".

В то же время Чернат сообщила, что у секретарей суда и переводчиков очень маленькие зарплаты, на эту работу никто не хочет идти, поэтому людей не хватает, а многие судьи русского не знают.

В ответ на это юрист Сергей Мишин заметил, что Высшему совету магистратуры давно следует обратиться к правительству по поводу выделения бюджетных средств на зарплаты секретарям и переводчикам, тем более, что повышения зарплаты судьям представители системы юстиции как-то добились.

"При всех проблемах и трудностях, которых немало, государство обязано обеспечить соблюдение прав всех своих граждан, вне зависимости от их этнической принадлежности и используемого языка. В части судов такая обязанность возникает с момента подачи гражданином искового заявления: как минимум его перевода на государственный язык в случае необходимости. А как дальше будет проходить процесс, на каком языке — зависит, по закону, от его участников. И перевод любому из них должен быть обеспечен", — отметил председатель парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Владимир Цуркан.

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Он напомнил, что двуязычие есть база лингвистической политики нашего государства — так сложилось исторически и было закреплено законодательно.

"А к функционерам, судьям в особенности, требования должны быть неукоснительными: они в соответствии с законом обязаны владеть и молдавским, и русским языками", — сказал Цуркан.

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Теги:
переводчик, суды, судопроизводство, Конституция, русский язык, закон, Нина Чернат, Владимир Цуркан, Михаил Сидоров, Молдова
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