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День города в Оргееве

Оргееву - 463 года: День города отмечают парадом, ярмаркой и сюрпризами

© Photo: мэрия Оргеева
Общество
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День города в Оргееве: тысячи местных жителей и гостей со всех уголков республики приехали погулять на грандиозном празднике

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Оргееву — одному из старейших городов Молдовы с богатой и красивой историей — сегодня исполнилось 463 года.

Праздник, традиционно именующийся храмом города, начался с литургии в соборе св. Дмитрия, а затем продолжился торжественным маршем и возложением официальными лицами  к памятнику молдавскому господарю Василию Лупу.

День города в Оргееве
© Photo: мэрия Оргеева
День города в Оргееве

С храмовым праздником оргеевцев поздравил мэр города Илан Шор, пожелав им мира, благополучия и процветания.

"Оргеев занял особое место в моей жизни и в моем сердце. Испытываю к Оргееву чувство искренней любви, гордости и глубокой благодарности. Благодарю Оргеев за то, что научил меня ответственности за каждое слово, каждое действие, каждое обещание", — сказал Шор.

Тысячи горожан и гостей Оргеева, съехавшихся со всех уголков республики, собрались на площади Василе Лупу, чтобы отметить праздник. Атмосфера в городе-имениннике по-настоящему торжественная. Центр Оргеева раскрашен в цвета городского флага, а в дополнение вдоль главной улицы выстелен "осенний ковер". На площади Василе Лупу развернулась праздничная ярмарка кулинарных блюд и предметов народного мастерства. Городская администрация преподнесла гостям праздника сюрприз — бесплатное угощение.

Для детей развернут парк развлечений с батутами, горками, каруселями, а также творческими мастерскими и мастер-классами.

День города в Оргеев
© Photo: мэрия Оргеева
День города в Оргеев

Впервые жители города примут участие в большом праздничном розыгрыше 200 ценных призов, главным из которых станет автомобиль Volkswagen Polo. Билеты для этого будут разыграны в несколько туров.

В честь Дня города мэрия подготовила горожанам насыщенную развлекательную программу. В праздничном концерте примут участие фольклорные коллективы из Оргеева, Кишинева и Гагаузии, Ионел Истрати, Диана Ротару, Дара, группа DoreDos, а также знаменитая группа Zdob șiZdub. Сюрпризом вечера станет выступление легендарной немецкой группы Modern Talking.

Кульминацией праздника станет шоу фейерверков.

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Теги:
День города, праздник, Илан Шор, Оргеев, Молдова
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