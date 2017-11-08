Россия посодействует развитию туризма в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Ростуризм намерен помочь развитию туризма в Приднестровье, разработав пакет туристических предложений для российских путешественников. Об этом говорилось на встрече лидера Приднестровья Вадима Красносельского, главы Ростуризма Олега Сафонова и посла России в Республике Молдова Фарита Мухаметшина, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского лидера.

© Sputnik/ Алексей Дружинин Додон и Путин обсудили вопросы Приднестровья и мигрантов

"На сегодняшний день очень мало информации о Приднестровье. Нет турпродукта, который бы присутствовал на рынке Российской Федерации. Цель моего визита — организация работы по его созданию. Нам необходимо подготовить пакетные туры по принципу "все включено", — сказал Сафонов.

По его словам, подобные турпакеты очень популярны среди россиян. Глава Ростуризма также обратил внимание на то, что туристические предложения Приднестровья конкурентоспособны.

"Цены, которые может предложить Приднестровье в санаторно-курортной сфере, очень привлекательны. Плюс к этому качественное питание и возможность лечения. У нас есть проект в России "Доступное путешествие". Это предложения, доступные, к примеру, для пожилых граждан. Ваши предложения конкурентоспособны", — подчеркнул Олег Сафонов.

Российский гость отметил, что Ростуризм заинтересован в новых контактах и готов оказать приднестровцам необходимую помощь, а активизация деятельности в туристической сфере способна дать толчок развитию в Приднестровье свыше полусотни подотраслей народного хозяйства.