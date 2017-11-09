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Ростуризм: поток туристов из России в Молдову вырос за полгода на 26%

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Туристический обмен между Россией и Молдовой в 2017 году стал активно расти

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Поток туристов из России в Молдову вырос за шесть месяцев 2017 года на 26%, до 116 тысяч человек, а из нашей страны в РФ — на 33%, до 246 тысяч человек, сообщает Ростуризма.

"Туристический обмен между Россией и Молдовой в 2017 году стал активно расти. В первом полугодии РФ посетило 246 тысяч молдавских туристов, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Турпоток из РФ в РМ за первые шесть месяцев 2017 года вырос по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю на 26%, достигнув 116 тысяч поездок", — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Уточняется, что глава Ростуризма Олег Сафонов прибыл в Молдову по приглашению Игоря Додона для обсуждения вопросов российско-молдавского сотрудничества в турсфере, развития сельского, этнографического и культурно-познавательного туризма, создания и продвижения конкурентоспособных турпродуктов, связанных с посещением двух стран, и наращивания взаимных турпотоков.

Глава Ростуризма Олег Сафонов
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Сафонов принял участие в деловом завтраке с башканом Ириной Влах, провел совещание с туроператорами, заинтересованными в развитии российско-молдавского туристического обмена, и рабочую встречу с президентом Додоном.

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"Культурная близость России и Молдовы, а также отсутствие языкового барьера способствуют увеличению числа взаимных поездок граждан двух стран в культурно-познавательных, рекреационных и оздоровительных целях. В настоящее время связи между нашими странами активно восстанавливаются. Растет спрос на взаимные турпоездки. Его удовлетворению будет способствовать внедрение доступного и качественного продукта – пакетных туров в Россию и в Молдову", – сказал руководитель российского ведомства.

"Мы обсудили вопросы расширения сотрудничества между нашими странами в области туризма, устранения препятствий для лиц, желающих посетить России и Молдову, обмена информацией между национальными туроператорами. Диалог был очень конструктивным, мы сделали важный шаг к достижению общих целей", – рассказал Додон.

Туристические места Молдовы
Nicolai Kibich
Туристические места Молдовы

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Теги:
туристический поток, туризм, Россия, Молдова
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