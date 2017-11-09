Социалисты оспорили в Конституционном суде назначение Силвии Раду

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Представители Партии социалистов в четверг подали запрос в Конституционный суд Молдовы, попросив ответить, законно ли была назначена Силвия Раду на должность исполняющей обязанности примара Кишинева.

"Мы просим у судей Конституционного суда объяснить, имеет ли право исполняющий обязанности примара назначить другого и.о. примара. Считаем, что это неправомерно и противоречит положениям закона о местной публичной администрации и другим национальным и международным нормам", — сказал журналистам глава фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

В понедельник, 6 ноября, Нистор Грозаву заявил, что отказывается исполнять обязанности примара столицы.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Что сказала Силвия Раду о своем назначении на пост мэра Кишинева

Также он объявил, что подписал распоряжение о назначении вице-примарами Силвии Раду и Руслана Кодряну.

Также Грозаву пояснил, что "в распоряжении о назначении Раду указано, что именно она будет исполнять обязанности генерального примара в случае отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей".

Силвия Раду год назад баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата. С 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa.