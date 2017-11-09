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Учебники для русскоязычных школ

Русские и украинцы – в Молдове у них одни и те же проблемы

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Общество
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Русские и украинцы – в Молдове у них одни и те же проблемы: о них говорили руководители этнокультурных организаций

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В рамках парламентских слушаний представители этнокультурных организаций Молдовы подняли вопрос о дальнейшей судьбе школ с русским языком обучения и преподаванием украинского языка, сообщает газета "Русское слово".

"В 90-е годы в Молдове действовали 73 школы с преподаванием украинского языка как предмета и курса "История, культура и традиции украинского народа". В них обучалось более девяти тысяч детей украинской национальности. Сейчас таких школ чуть более сорока, и в них учатся всего около четырех тысяч детей — в два с лишним раза меньше, чем двадцать лет назад", — сообщил председатель Украинской общины Молдовы Николай Олейник.

Он напомнил о том, что закрылась кафедра украинского языка и литературы в Бельцком университете, где готовили педагогические кадры, закрылись украинские группы в Липканском педагогическом училище, не преподается, как раньше, украинский язык в селе Ферапонтьевке.

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Председатель Болгарского общества "Возрождение" Иван Забунов заявил, что "языковая политика в отношении нацменьшинств провалилась полностью, и никто не знает, как это исправить".

"Нельзя считать национальные меньшинства "помехой" на пути прогресса и процветания титульной нации. Не надо обвинять их во всех бедах и несчастьях. Несоблюдение права этнических меньшинств на использование родного языка грозит им полной ассимиляцией, потому что язык — единственная форма идентификации и самоидентификации человека. В Молдове следует разработать гибкую систему отношений в обществе, чтобы национальные меньшинства и титульная нация представляли собой два центростремительных потока, иначе ничего не получится", — сказал Забунов.

Председатель Русской общины Людмила Лащёнова подчеркнула, что "правители должны полюбить свой народ, чтобы в обществе была другая обстановка".

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"Будем всё делать для того, чтобы сохранять обучение на русском языке, чтобы не допускать сокращения школ. Сначала закрывают, а потом дают обратный ход, зарабатывая на этом политические козыри. Будем добиваться, чтобы преподавание молдавского языка было на том уровне, который позволяет учащимся по окончании среднего учебного заведения чувствовать себя комфортно и в профессии, и в общественной жизни, и во всех иных сферах", — сказала Лащенова.

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Участники слушаний предложили, чтобы парламентская комиссия по межэтническим отношениям взяла под свой контроль соблюдение законов по обеспечению прав нацменьшинств, которые, кстати, признаны на международном уровне одними из самых лучших в мире.

Директор Еврейской общины Марина Шустер предложила обеспечить возможность сохранения школ для национальных меньшинств.

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"В Швеции открываются такие классы при наличии даже пяти учащихся, в Австрии — семи. На Украине открываются подобные классы, если набраны 8-10 человек. А мы уже который год сталкиваемся с проблемой открытия десятых лицейских классов, потому что требование для всех одинаково — 25 человек и два класса. Может, стоит к школам для этнических меньшинств подходить с иным мерилом, внести соответствующие поправки в Кодекс об образовании, чтобы дети могли продолжить учиться в родных стенах, в ауре родной культуры, традиций, языка — и не расходились по другим учебным заведениям?", — отметила Шустер.

Также она предложила предусмотреть в законодательстве Молдовы ответственность за неисполнение законов.

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Теги:
Николай Олейник, Людмила Лащенова
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