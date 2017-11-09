Что происходит со зданием Генпрокуратуры Молдовы

Генеральная прокуратура Молдовы останется без центрального офиса, который расположен на улице митрополита Бэнулеску-Бодони в столице

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы переедет в новое здание. Это следует из проекта решения, разработанного министерством юстиции республики.

Генпрокуратура тоже будет находиться в центре Кишинева, но не на улице митрополита Бэнулеску-Бодони, 26, а на бульваре Штефана чел Маре, 73.

Проект предполагает бесплатную передачу этого здания в ведомство Генпрокуратуры. Ранее оно находилось при генеральной дирекции по администрированию зданий правительства Республики Молдова.

В здании, расползающемся на бульваре Штефана чел Маре, 73, расположатся Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратуры, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (центральный офис) и прокуратура муниципия Кишинева (главный офис). Таким образом, все эти структуры будут находиться в одном блоке. Персонал, который переедет по новому адресу, состоит из прокуроров, консультантов, инспекторов, офицеров специальной прокуратуры, специалистов, технического и вспомогательного персонала — всего 338 рабочих единиц.

На данный момент в этом здании располагается суд столичного сектора Центр, который "пропишется" по адресу бульвар Штефана чел Маре, 162.